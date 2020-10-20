وظائف السعودية اليوم – وظائف شاغرة فى السعوديه جميع التخصصات

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية بشكل يومي عن وظائف السعودية اليوم وذلك من أجل البحث عن جميع الوظائف الشاغرة والحصول على وظيفة مناسبة براتب مناسب في المدينة الخاصة بهم وفي التخصص الخاص بهم وهناك المئات من الوظائف المتاحة بشكل يومي ويتم الإعلان عنها بشكل إلكتروني وذلك من أجل التسهيل على جميع الراغبين والباحثين عن وظائف السعودية اليوم من العثور على هذه الوظائف ومعرفة جميع شروط التقديم للحصول على هذه الوظيفة.

وظائف السعودية اليوم

في هذا الموضوع نعرض لكم مجموعة من أحدث الوظائف اليوم المتاحة في السعودية في جميع التخصصات لجميع المدن المختلفة حتى يستطيع الجميع التقديم للحصول على هذه الوظائف والتعيين بها وجميع هذه الوظائف المتاحة حقيقية ويتم الحصول عليها من مصادر موثوقة لذلك لا داعي لوجود قلل من أن تكون هذه الوظائف غير حقيقية يمكنك بكل سهولة التواصل مع المعلن والاستفسار عن كل شيء أو قراء الشروط والتواصل من خلال طرق التواصل المتواجدة والتقديم للحصول على هذه الوظيفة.

نقدم لكم مجموعة كبيرة للغاية من الوظائف المتنوعة في مختلف التخصصات أبرزها وظائف الحرف والخدمات المنوعة ووظائف المال والمحاسبة ووظائف الطب والصيدلة ووظائف التكنولوجيا ووظائف البيع والتسويق ووظائف القانون والكثير من الوظائف المتاحة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.

مطلوب موظفين عن بعد في شركة دواء للخدمات الطبية متوفرة في جميع مدن السعودية حيث تحتاج الشركة إلي مهندس خدمات طبية حيوية رجال فقط ومن الشروط اللازمة أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس الطب الحيوي أو أعلى من ذلك وخبرة لا تقل عن 3 سنوات ولدية مهارة عالية في استخدام الحاسوب ويكون لدية القدرة علي أرشفة وتدوين جميع البيانات الخاصة بالخدمة ويمكنك التقديم في الوظيفة من هنا .

. مطلوب محاسب مالي للتعيين في الشركة الوطنية لخدمات الطاقة في الرياض شروط التقديم أن يكون لدية القدرة على الإشراف على التقارير المالية وإدارة جميع أمور المحاسبة المالية والميزانية وتجميع جميع التقارير وأن يكون لديك خبرة لا تقل عن 5 سنوات وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة وأن يكون لدية مهارة جيدة في التعامل مع الآخرين والتفاعل معهم وأن يكون متقن لجميع قواعد المحاسبة والضرائب، ويمكنك التقديم للوظيفة من هنا .

. مطلوب فني مرافق أو تبريد للعمل في شركة السعودية لمنتجات الالبان في مدينة جدة ومن أبرز المهام المطلوبة منة هي اجراء فحوصات روتينية بشكل يومي وتركيب جميع قطع الغيار علي المعدات وصيانة جميع المعدات مع إمكانية التنسيق مع الادارات الأخري وشروط التقديم هو حصول الشخص علي بكالوريوس في الميكانيا، وخبرة في هذا التخصص لا تقل عن سنتان وان يكون لدية القدرة علي العمل تحت ضغط، ويمكنك التقديم للوظيفة من هنا.

مطلوب رئيس مراقبة التكاليف للعمل في شركة ثبات للمقاولات المتواجدة في مدينة الدمام ومن أهم المهام المطلوبة منة إدارة قسم مراقبة التكاليف في الشركة بالكامل وأن يقوم بعمل إعداد كامل لميزانية المشروع ومراجعة جميع العناصر والاهتمام بجميع التهديدات المحتملة وطرحها ووضع ميزانية مناسبة تحليل المشروع من جميع الجوانب الفنية والكمية وتحليل التكلفة ومن شروط الحصول على الوظيفة أن يكون حاصلا علي بكالوريوس في الهندسة المدنية وأن يكون لدية خبرة كبيرة 15 سنة في هذا المجال وأن يكون متقن للغة الإنجليزية، ويمكنك التقديم علي الوظيفة من هنا .

. مطلوب مدير الخزينة للعمل في شركة سانوفي المتواجدة في مدينة جدة ومن أهم المهام المطلوبة هو أن يكون قائد في الأخلاق وإدارة النقد والإشراف وإدارة جميع عمليات التخزين بشكل يومي وأداة ومراقبة الأداء اليومي ومن أهم الشروط هو الحصول على شهادة جامعية في مجال المحاسبة أو الحصول على مؤهل مهني مثل CPA أو CFA وأن يكون لدية خبرة لا تقل عن عامان، ويمكنك التقديم للحصول على من هنا.

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