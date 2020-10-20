انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بوزارة الطيران المدني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في بعض التخصصات، وذلك من خلال التعاقد وفقا لأحكام لائحة نظام العاملين بالأكاديمية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالاتي:-

وظائف الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

مدير عام الشئون المالية، ويشترط بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، وان يجيد الحاسب الألى واللغة الانجليزية. وظائف بصيانة طائرات هيكل ومحرك، ويشترط بكالوريوس هندسة طيران أو هندسة ميكانيكية، ويجيد اللغة الانجليزية، وان يكون حاصل على شهاد بيسك في صيانة الطائرات. وظائف صيانة طائرات افيونكس، يشترط بكالوريوس هندسة كهرباء أو اتصالات وان يكون حاصل على شهادة بيسك في صيانة طائرات افيونكس، وان يجيد اللغة الانجليزية. مطلوب أمين مخزن، ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل متوسط وان يجيد اللغة الانجليزية والحاسب الألى. مطلوب مسئول قسم التخطيط، ويشترط مؤهل عال مناسب، وان يجيد اللغة الإنجليزية والحاسب الألى. مطلوب مسئول تخليص جمركي، مؤهل عالي مناسب، و إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الألى، وان لا يزيد السن عن 40 سنة. مطلوب مبرمج، حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات، وان لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب أخصائي شبكات، ويشترط مؤهل عالي مناسب والسن لا يزيد عن 30 سنة.

وظائف آخري:

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الطيران المدني

صورة المؤهل الدراسي. صورة بطاقة الرقم القومي سارية. صورة شهادة المعاملة العسكرية. صورة شهادة الميلاد. صحيفة الحالة الجنائية . عدد 2 صورة شخصية حديثة.

طرق التقدم للوظائف

وللراغبين يرجى التقدم للوظائف من خلال النموذج المعد لذلك بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالأكاديمية بالعنوان التالي: مطار أكتوبر طريق الواحات – الجيزة، وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان.