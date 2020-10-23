انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 23/10/2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، حيث نستمر من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف في تقديم مختلف الوظائف الشاغرة في جميع التخصصات والتي تتناسب مع مختلف المؤهلات ” عليا ومتوسطة ودبلومات وبدون” ونستعرض الآن عدد من إعلانات وظائف جريدة الوسيط الجمعة على مصر فايف.

نشرت جريدة الوسيط في عددها اليوم الجمعة 23/10/2020، عدد من إعلانات الوظائف لمجموعة من الشركات والمكاتب والهيئات التي تطلب شغل بعض الوظائف الشاغرة في جميع التخصصات، وذلك من محاسبين وعمال ومهندسين وموظفين شئون عاملين وسائقين ومندوبين مبيعات وغيرها من الوظائف، ونتابع الآن على مصر فايف عرض أهم فرص العمل الشاغرة والمعلنة بجريدة الوسيط لليوم.

إعلانات وظائف جريدة الوسيط الجمعة 23/10/2020

مطلوب سائقين للعمل فورا بمدرسة كبرى بالهرم. وظائف خالية بشركة مقاولات كبرى بالسادس من أكتوبر. فرص عمل للشباب بشركة إدارة مطاعم كبرى بالتجمع الخامس. وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال التحصيل والخدمات للجنسين. مطلوب محاسبين لشركة استيراد وتصدير. وظائف خالية بشركة رائدة في مجال المواد الغذائية.

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نستعرض الآن عدد من صور إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 23/10/2020