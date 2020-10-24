وظائف خالية بشركة مالتي ام جروب لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة مالتي ام جروب ” الخانكة – خلف قسم الشرطة” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، و ذلك حسب إعلانات الوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة و الهجرة لشهر نوفمبر 2020، و نستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة مالتي ام جروب للصناعات المعدنية والخشبية

مطلوب عدد 2 محاسب، و يشترط مؤهل عالي، براتب 3500 جنية. مطلوب عدد 20 عامل إنتاج، مؤهلات متوسطة براتب يبدأ من 2000 جنية. مطلوب عدد 10 فني تجليخ، براتب 2600 جنية. مطلوب عدد 10 فني تركيبات أخشاب، و يشترط مؤهلات متوسطة، براتب 2600 جنية. مطلوب عدد 5 نجار، براتب يبدأ من 2600 جنية. مطلوب عدد 5 استورجي، و يشترط مؤهل متوسط، براتب 2600 جنية. مطلوب عدد 5 لحام كهرباء، مؤهلات متوسطة، براتب 2600 جنية.

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شروط ومزايا و طرق التقديم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف المعلنة مؤهلات متوسطة فاقل، كما يشترط ان لا يزيد السن عن 40 سنة، و توفر الشركة للعاملين بها بدلات و حوافز و تأمينات، و للراغبين في شغل الوظائف المعلنة يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01001726075