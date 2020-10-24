وظائف خالية بشركة مالتي ام جروب لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة مالتي ام جروب ” الخانكة – خلف قسم الشرطة” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، و ذلك حسب إعلانات الوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة و الهجرة لشهر نوفمبر 2020، و نستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-
وظائف شركة مالتي ام جروب للصناعات المعدنية والخشبية
- مطلوب عدد 2 محاسب، و يشترط مؤهل عالي، براتب 3500 جنية.
- مطلوب عدد 20 عامل إنتاج، مؤهلات متوسطة براتب يبدأ من 2000 جنية.
- مطلوب عدد 10 فني تجليخ، براتب 2600 جنية.
- مطلوب عدد 10 فني تركيبات أخشاب، و يشترط مؤهلات متوسطة، براتب 2600 جنية.
- مطلوب عدد 5 نجار، براتب يبدأ من 2600 جنية.
- مطلوب عدد 5 استورجي، و يشترط مؤهل متوسط، براتب 2600 جنية.
- مطلوب عدد 5 لحام كهرباء، مؤهلات متوسطة، براتب 2600 جنية.
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شروط ومزايا و طرق التقديم للوظائف
يشترط لجميع الوظائف المعلنة مؤهلات متوسطة فاقل، كما يشترط ان لا يزيد السن عن 40 سنة، و توفر الشركة للعاملين بها بدلات و حوافز و تأمينات، و للراغبين في شغل الوظائف المعلنة يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01001726075
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