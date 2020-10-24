انت الان تتابع تفاصيل خبر برواتب مجزية| وظائف خالية بشركة ريتش فوود للصناعات الغذائية لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة ريتش فوود للصناعات الغذائية بالعبور، كبرى الشركات العاملة في مجال منتجات اللحوم والطيور المجمدة، عن فتح باب التعين لشغل عدد من فرص العمل الشاغرة في بعض الأقسام، من فنيين وعمال وأمين مخزن وغيرها، برواتب مجزية تبدأ من 2000 إلى 5000 جنية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة ريتش فوود للصناعات الغذائية

مطلوب فنيين تبريد / غرق تلجات، ويشترط مؤهل عالي مناسب، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب ثابت 4500 جنية. مطلوب أمين مخزن، ويشترط مؤهل عالي وخبرة في نفس مجال العمل، ويشترط إجادة استخدام برامج الاوفيس، براتب 5000 جنية. مطلوب عمال مخزن، مؤهلات متوسطة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2000 جنية. مطلوب عمال إنتاج، ويشترط مؤهلات متوسطة، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب يبدأ من 2000 جنية.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف بشركة ريتش فوود للصناعات الغذائية

يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 35 سنة، والعمل 8 ساعات، وتقدم الشركة للراغبين مرتبات مجزية ومواصلات من وإلى الشركة ووجبات ويومين أجازة، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى تعبئة استمارة الوظائف من خلال الرابط التالي” وظائف شركة ريتش فوود “.