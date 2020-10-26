انت الان تتابع تفاصيل خبر براتب 4000 جنية| مئات الوظائف الشاغرة بشركة قسطور مصر للصناعة والتجارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، كبرى الشركات الرائدة في مجال تصنيع وتصميم وإنتاج المركبات التجارية و أوتوبيسات قسطور المميزة، والوكيل الوحيد لشركة MAN الألمانية العالمية، تعلن عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 2500 إلى 4000 جنية، ونتابع الآن على مصر فايف نشر تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة

مطلوب عدد 50 فني لحام، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن ابتدائية. مطلوب عدد 50 فني دوكو سيارات، مؤهل لا يقل عن ابتدائية، وان لا يزيد السن عن 40 سنة. مطلوب عدد 20 فني خراطة، مؤهل لا يقل عن ابتدائية. مطلوب عدد 20 فني برادة. مطلوب عدد 20 فني فيبر.

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مزايا وشروط وطرق التقدم للوظائف

تقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية وتأمينات اجتماعية، وحوافز ومكافئات، بالإضافة الى توفير وسائل انتقال من والى ” القاهرة والشرقية والعاشر من رمضان” برواتب مجزية تبدأ من 2500 إلى 4000 جنية.

ويشترط للجميع أن لا يقل المؤهل عن ابتدائية، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، والعمل 8 ساعات وردية واحدة، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 055410069 – 01223903109