انت الان تتابع تفاصيل خبر للمؤهلات المتوسطة| وظائف خالية بشركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، بالعاشر من رمضان B4، من كبرى الشركات المنتجة و المصدرة للأجهزة المنزلية في مصر و العالم، منذ عام 1987، تعلن عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، و ذلك لحملة المؤهلات المتوسطة، برواتب مجزية، و نتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة.

وظائف شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية

مطلوب عدد 50 عامل إنتاج، مؤهلات متوسطة، و يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدأ من 1500 جنيه. مطلوب عدد 3 مراقب جودة، و يشترط مؤهل متوسط، براتب يبدأ من 2000 جنيه. مطلوب عدد 5 فني صيانة كهربائي، و يشترط مؤهلات متوسطة، و أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدأ من 2000 جنيه. مطلوب سائقين كلارك، براتب يبدأ من 2000 جنيه.

وظائف آخري:

مزايا و طرق التقدم للوظائف

تمنح الشركة العاملين بها تأمينات اجتماعية، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات من و إلى “الإسماعيلية و القاهرة و الشرقية”، و لمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 015364968