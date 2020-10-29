التقديم بوظائف المديرية العامة للجوازات عبر أبشر توظيف jobs.sa

وظائف المديرية العامة للجوازات السعودية أعلنت اليوم من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية الخاصة بالشئون العسكرية عن بداية فتح باب التسجيل في الرتب الوظيفية الجديدة وهي رتبة جندي والمحددة لفئة الرجال فقط داخل المملكة العربية السعودية، ويتم التعيين من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي من خلال اختيار الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط التقديم وذلك في عدد كبير من مناطق المملكة العربية السعودية، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات السعودية.

موعد التقديم في وظائف الجوزات السعودية

أوضحت المديرية العامة للجوازات عن بداية فتح التسجيل والتقديم في وظائف الجوازات الجديدة من يوم الاثنين الموافق يوم 16-3-1442، علي أن ينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق يوم 22-3-1442.

شروط التقديم في وظائف الجوازات السعودية للقبول المركزي

وضعت المديرية العامة للجوازات التابعة لوكالة وزارة الداخلية السعودية بعض الشروط الخاصة بالتقديم في وظائف الجوازات الجديدة، ويجب توافر هذه الشروط حتي يستطيع جميع الأفراد التقديم في وظائف الجوازات السعودية الجديدة:

يجب أن الشخص من حاملي الجنسية السعودية من حيث المنشأ والأصل أيضاً.

يجب أن يكون الشخص حاملاً لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادل شهادة الثانوية العامة.

أن تكون هوية المتقدم لوظائف الجوزات السعودية سارية الصلاحية خلال فترة التقديم.

أن يتمتع كل شخص يتقدم الي هذه الوظائف بحسن السير والسلوك والسمعة الجيدة.

ألا يكون المتقدم قد سبق له العمل أو التقديم في أي وظائف عسكرية.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي الذي يتم لكل متقدم بوظائف الجوازات السعودية.

عدم زواج المتقدم من جنسية غير سعودية.

رابط التسجيل في وظائف الجوازات السعودية

التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات السعودية يتم من خلال الدخول علي موقع أبشر توظيف والذي من خلاله يقوم كل شخص بالتقديم في وظائف الجوازات المعلنة في حالة توافر الشروط السابقة.