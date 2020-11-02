أبشر للتوظيف واستقبال طلبات وظائف الجوازات من المديرية العامة للجوازات بالمملكة 1442

أبشر للتوظيف ووظائف الجوازات: حيث أنه تم الاعلان عن الوظائف الخاصة بالجوازات سابقاً من المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، وتم الإعلان عن استقبال الطلبات لشغل هذه الوظيفه وموعد التقديم على وظائف الجوازات بدايةً من يوم الاثنين الموافق 16/3/1442 هجرية، إلى يوم الاحد الموافق 23/3/1442 هجرية، كما أعلنت سابقاً الإدارة العامة للقبول المركزي التي في وكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، على وظائف المديرية العامة للجوزات وفتح باب القبول بها لوظيفة رتبة جندي للرجال، كما تم وضع بعض الشروط للتقديم على وظائف الجوازات، وطريقة وكيفية التقديم.

أبشر للتوظيف وكيفية التقديم على وظائف الجوازات 1442

اوضحت الإدارة العامة للجوزات بالملكة العربية السعودية، كيفية التقديم للوظائف الخاصة بالجوازات من خلال موقع ابشر للتوظيف، والخطوات هي:

يقوم الشخص بالدخول على موقع أبشر للتوظيف.

الضغط على أيقونة الوظائف النشطة.

يقوم باختيار القسم الخاص بوظائف المديرية العامة للجوازات.

ثم يختار التقديم على وظيفة جندي.

ملء البيانات المطلوبة بدقة وعناية بدون أخطاء.

ثم يضغط إرسال الطلب لفرزه، وليس هذه قبول ولكنه مرحلة تقديم وفرز طلبات.

أبشر للتوظيف وشروط وظائف المديرية العامة للجوازات

وضعت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية عدة شروط لوظائف الجوازات، وشروط التقديم هي: