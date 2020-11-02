أبشر للتوظيف واستقبال طلبات وظائف الجوازات من المديرية العامة للجوازات بالمملكة 1442

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أبشر للتوظيف ووظائف الجوازات: حيث أنه تم الاعلان عن الوظائف الخاصة بالجوازات سابقاً من المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، وتم الإعلان عن استقبال الطلبات لشغل هذه الوظيفه وموعد التقديم على وظائف الجوازات بدايةً من يوم الاثنين الموافق 16/3/1442 هجرية، إلى يوم الاحد الموافق 23/3/1442 هجرية، كما أعلنت سابقاً الإدارة العامة للقبول المركزي التي في وكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، على وظائف المديرية العامة للجوزات وفتح باب القبول بها لوظيفة رتبة جندي للرجال، كما تم وضع بعض الشروط للتقديم على وظائف الجوازات، وطريقة وكيفية التقديم.أبشر للتوظيف وكيفية التقديم على وظائف الجوازات 1442
اوضحت الإدارة العامة للجوزات بالملكة العربية السعودية، كيفية التقديم للوظائف الخاصة بالجوازات من خلال موقع ابشر للتوظيف، والخطوات هي:
- يقوم الشخص بالدخول على موقع أبشر للتوظيف.
- الضغط على أيقونة الوظائف النشطة.
- يقوم باختيار القسم الخاص بوظائف المديرية العامة للجوازات.
- ثم يختار التقديم على وظيفة جندي.
- ملء البيانات المطلوبة بدقة وعناية بدون أخطاء.
- ثم يضغط إرسال الطلب لفرزه، وليس هذه قبول ولكنه مرحلة تقديم وفرز طلبات.
وضعت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية عدة شروط لوظائف الجوازات، وشروط التقديم هي:
- الحصول على الشهادة الثانوية أو مايعادلها من الشهادات.
- أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية، والأصل سعودي، ويتم استثناء من كان مع والديه أثناء خدمته خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم للوظائف سُمعته وسلوكه حسن، ولا يكون قدم حكم عليه سابقاً بحكم أو حد شرعي، ويكون خالياً من القضايا المخلة للشرف والأمانة.
- لم يكن قد سبق له تعيين للوظائف التي تخضع لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون قد تم طرده من إحدى المعاهد أو الكليات العسكرية.
- اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وجميع ماتقرره المديرية من شروط واجراءات.
- عدم زواجه بغير سعودية الجنسية.
- الهوية الوطنية سارية وقت التقديم.
- أي شهادة حصل عليها من خارج المملكة لا بد من معادلتها والتصديق عليها من وزارة التعليم.
- التدقيق عند ملء البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم للوظائف، حيث أنه سيتم استبعاد كل من وجد اختلاف في بياناته المقدمه على البيانات الصحيحة.
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