وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، تعلن عن إتاحة 200 فرصة عمل شاغرة للجنسين، وذلك للعمل بنظام التعاقد في مختلف أنحاء المملكة، ونتابع على موقع ثقفني تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.التخصصات المطلوبة
- أخصائي بيطري، ويشترط مؤهل لا يقل عن ماجستير طب بيطري.
- طبيب بيطري، يشترط مؤهل بكالوريوس طب بيطري.
- مساعد طبيب بيطري، يشترط مؤهل دبلوم مساعد بيطري.
- باحث ثروة حيوانية مساعد، ويشترط مؤهل بكالوريوس إنتاج حيواني.
- باحث مختبر، مؤهل لا يقل عن ماجستير في المختبرات.
- محلل مختبر، بكالوريوس علوم أو أحياء دقيقة وكيمياء حيوية.
- باحث إحصاء، مؤهل لا يقل عن ماجستير في الإحصاء.
- خبير بيطري وثروة حيوانية، دكتوراه في الطب البيطري.
- خبير تغذية حيوان، دكتوراه في علوم الزراعة والأغذية.
- أخصائي حماية بيئة، ماجستير في علوم البيئة.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حسن السير والسلوك وألا يكون محكوما علية بحد شرعي أو قضية مخلة بالشرف.
- معادلة المؤهل من وزارة التعليم، في حال الحصول على درجات علمية من خارج المملكة.
طرق التقدم للوظائف
أوضحت الوزارة بان التقدم للوظائف المعلنة سيتم ابتداء من الثلاثاء الموافق 17/3/1442 هـ، 3/11/2020 م، وان التقديم متاح على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة و لمدة أسبوع.
وان الوزارة ستعلن عن النتائج بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وأجراء المقابلات الشخصية، وسيتم إعلان المرشحين من خلال موقع الوزارة الاليكترونى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مئات الوظائف الشاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.