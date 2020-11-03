مئات الوظائف الشاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، تعلن عن إتاحة 200 فرصة عمل شاغرة للجنسين، وذلك للعمل بنظام التعاقد في مختلف أنحاء المملكة، ونتابع على موقع ثقفني تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

أخصائي بيطري، ويشترط مؤهل لا يقل عن ماجستير طب بيطري. طبيب بيطري، يشترط مؤهل بكالوريوس طب بيطري. مساعد طبيب بيطري، يشترط مؤهل دبلوم مساعد بيطري. باحث ثروة حيوانية مساعد، ويشترط مؤهل بكالوريوس إنتاج حيواني. باحث مختبر، مؤهل لا يقل عن ماجستير في المختبرات. محلل مختبر، بكالوريوس علوم أو أحياء دقيقة وكيمياء حيوية. باحث إحصاء، مؤهل لا يقل عن ماجستير في الإحصاء. خبير بيطري وثروة حيوانية، دكتوراه في الطب البيطري. خبير تغذية حيوان، دكتوراه في علوم الزراعة والأغذية. أخصائي حماية بيئة، ماجستير في علوم البيئة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حسن السير والسلوك وألا يكون محكوما علية بحد شرعي أو قضية مخلة بالشرف. معادلة المؤهل من وزارة التعليم، في حال الحصول على درجات علمية من خارج المملكة.

طرق التقدم للوظائف

التخصصات المطلوبةالشروط المطلوبة لوظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

أوضحت الوزارة بان التقدم للوظائف المعلنة سيتم ابتداء من الثلاثاء الموافق 17/3/1442 هـ، 3/11/2020 م، وان التقديم متاح على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة و لمدة أسبوع.

وان الوزارة ستعلن عن النتائج بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وأجراء المقابلات الشخصية، وسيتم إعلان المرشحين من خلال موقع الوزارة الاليكترونى.