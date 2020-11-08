انت الان تتابع تفاصيل خبر براتب 4000 جنية| وظائف خالية بشركة روكسي بلاست لصناعة المواسير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة روكسي بلاست لصناعة المواسير البلاستيك ” 29 شارع مراد بك بميدان الإسماعيلية – مصر الجديدة – القاهرة” عن حاجتها إلي شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 2700 جنية إلى 4000 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة روكسي بلاست لصناعة المواسير البلاستيك

مطلوب عدد 2 محاسب، بكالوريوس تجارة خبرة سنتين، للعمل بالبور والعاشر من رمضان. مطلوب عدد 5 كيميائي ، حاصل على بكالوريوس علوم كيمياء، براتب يبدأ بـ 3000 جنية بالإضافة إلى حوافز. مطلوب عدد 3 سائق كلارك، براتب 4000 جنية. مطلوب عدد 3 خراط، ويشترط مؤهل متوسط صناعي، براتب يبدأ من 4000 جنية. مطلوب عدد 5 فني كهرباء، مؤهل متوسط صناعي. مطلوب عدد 5 فني كهرباء لف مواتير، ويشترط مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 5 فني ميكانيكا سحب، مؤهل متوسط صناعي. مطلوب عدد 10 عامل تجميل، براتب 2700 جنية بالإضافة إلى حوافز. مطلوب عدد 10 عامل إنتاج، براتب 2700 جنية، بالإضافة إلى حافز، للعمل بالمصنع. مطلوب عدد 30 مندوب كبس وضغط، للعمل بالعبور – الجيزة – سوهاج –الشرقية – بنى سويف – أسيوط –الفيوم – قنا ” براتب يبدأ من 2700 بالإضافة إلى بدل انتقال. مطلوب عدد 10 مندوب مبيعات، مؤهلات متوسطة، خبرة في مجال مبيعات المواسير والكهرباء والمقاولات والبويات، براتب 2700 جنية بالإضافة إلى عمولات.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

للراغبين يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة مرتبات مجزية وحوافز وعمولات بالإضافة إلى تأمينات، ولمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف المعلنة يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 01022836477 – 01068222105 – 01029900632 أو التقدم للوظائف من خلال موقع وزارة القوى العاملة.