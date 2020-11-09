انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بالبنك الأهلي المصري لحديثي التخرج والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشر البنك الأهلي المصري من خلال الموقع الرسمي له، فرص عمل شاغرة لحديثي التخرج لعام “2016 -2017 -2018 -2019” بالإضافة إلى وظائف لأصحاب الخبرات، ونتابع الآن من خلال مصر فايف عرض الشروط المعلنة وطرق التقدم لوظائف البنك الأهلي المصري.

الشروط المطلوبة لحديثي التخرج

أن يكون المتقدم من خريجي احدي الكليات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. ألا يقل التقدير العام عن جيد. ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة. أن لا يزيد السن عن 28 عام عند التقدم. أن يكون محل الإقامة مطابق لبطاقة الرقم القومي.

التخصصات المطلوبة

تجارة قسم” محاسبة – ضرائب – تمويل – تسويق – إدارة – تجارة خارجية”.

إدارة أعمال ” بنوك – ائتمان – موارد بشرية – نظم معلومات إدارية – إدارة أعمال دولية – لوجستيات – تسويق”.

اقتصاد وعلوم سياسية ” اقتصاد وإحصاء”.

تكنولوجيا المعلومات.

حاسبات ومعلومات.

هندسة حاسبات ” حاسبات – اتصالات “.

حقوق.

الشروط المطلوبة لأصحاب الخبرات

أن لا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة. أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب. أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو اكثر. تقديم إفاده موثقة بشهادة الخبرة من جهات العمل السابقة بحد أدني 6 اشهر.

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طرق التقدم للوظائف بالبنك الأهلي المصري

لتقدم للوظائف من أصحاب الخبرات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري أو من خلال الرابط التالي “وظائف ذوى الخبرات” ثم اضغط على ” اقبل الشروط” وقم بتعبئة البيانات المطلوبة.

ولتقدم للوظائف حديثي التخرج يرجى الدخول من خلال الرابط التالي “وظائف حديثي التخرج ” ثم اضغط” اقبل الشروط” وقم بتعبئة البيانات المطلوبة .