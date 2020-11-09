أرامكو السعودية وتوفير فرص عمل جديدة لجميع التخصصات 2020

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توفير لديها وظائف شاغرة لجميع التخصصات والمؤهلات من حاملي المؤهلات المتوسطة والعليا “الدبلومات، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والبكالوريوس” ولا يشترط وجود خبرة وسوف يتقاضوا موظفي شركة أرامكو السعودية مرتبات مجزية.

أولاً :متاح وظائف لحديثي التخرج

هنا لا يشترط وجود خبرة أو لديهم خبرة أقل من ثلاثة سنوات، وتتعهد الشركة لتوفير كل ما يلزم من أجل إكتساب حديثي التخرج الخبرة اللازمة من توفير البرامج التدريبية الفنية والدورات الفنية الهامة، ومن التخصصات المطلوبة خريجي هندسة بأقسامها من هندسة المعمارية و مدنية وميكانيكية وبترول وكهرباء وبحرية وطيران وكميائية والحماية من الحريق” وأيضا خريجي العلوم الإدارية بأقسامها من” نظم معلومات إدارية ومحاسبة وتسويق وغيرها وخريجي الأداب من أقسام أداب إنجليزي وإعلام و لغة عربية ومكتبات وإتصالات وعلاقات عامة ووسائط متعددة وخريجي علوم قسم رياضيات وجولوجيا والبيئة وخريجي الحاسب وتقنية معلومات.

أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة سعودي الجنسية

أن يكون المُتقدم من خريجي التخصصات السالف ذكرها

لا يشترط وجود خبرة أو وجود خبرة لا تزيد عن ثلاث سنوات

المعدل التراكمي بين “2 إلي4” أو بين “3 إلى 5” أو ما يعادلها من تخصصات هندسة وعلوم وتقنية أما خريجي أداب وقانون وعلوم إدارية يجب أن يكون المعدل التراكمي متراوح بين “2.5 إلى 4” أو بين “3.5 إلى 5”

على خريجي هندسة الحصول على إعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين

وعلى المتقدمين يلزم إجتياز المقابلة الشخصية.

شروط التقدم لوظائف أرامكو السعودية لحديث التخرجثانيا: متقدمي ذوي الخبرات

أن يكون المتقدمين من حاصلين على شهادة الدبلومات والثانوية العامة والبكالوريوس وان يكون مدة خبراتهم تزيد عن ثلاث سنوات وهنا تعمل شركة أرامكو على خلق روح التحدي والمنافسة الشريفة بين العاملين والتخصصات المطلوبة من خريجي كليات الهندسة والإدارة وعلوم الأرض وتقنية المعلومات والتسويق والموارد البشرية.

أن تكون جنسية المتقدم سعودية

أن يكون المتقدم من خريجي التخصصات السابق ذكرها بالأعلى أو خريجي شهادة الدبلومات أو الثانوية العامة أو بكالوريوس

أن تكون لديهم خبرة تزيد عن ثلاثة أعوام

حضور المقابلة الشخصية وإجتيازها.

شروط التقدم لوظائف أرامكو السعودية لذوي الخبرات