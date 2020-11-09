ظهرت الآن نتيجة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فني معمل وأمين مخزن 2020

نتيجة وظيفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج: أعلنت الشركة عن الاستعلام للمتقدمين للوظائف الخاصة بشركة مياه سوهاج، وهي وظيفة فني معمل، ووظيفة أمين مخزن وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بها.

الآن نتيجة وظيفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج امين مخزن وفني معمل 2020

ظهر كيفية الاستعلام عن وظيفة فني معمل وامين مخزن من الموقع الرسمي لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ويقوم المتقدم للوظيفة بكتابة رقمه القومي ثم يقوم بالضغط على بحث، وينتظر النتيجة مطابق أو غير مطابق للوظائف.

نتيجة وظيفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أمين مخزن وفني معمل 2020

تنويه هام: تم اعلان نتيجة وظيفة أمين مخزن وفني معمل لوظائف شركة المياه، وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة،وذلك في حين ظهور الشخص مطابق للوظائف والشروط، عليه أن يتابع موقع الشركة لمعرفة باقي الإجراءات، أما إن ظهر للشخص غير مطابق للشروط، إذا أراد التظلم فأنه سوف يتم فتح التظلمات، وذلك على الموقع الالكتروني للشركة، وذلك سيكون من يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020، وحتى يوم 16 نوفمبر 2020.