وظائف خالية بهيئة الجمارك السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الجمارك السعودية عن توافر 24 فرصة عمل شاغرة متاحة للسعوديين من حملة المؤهلات العليا “البكالوريوس والماجستير” وذلك للعمل في وظائف إدارية وهندسية، على أن يكون العمل بالمقر الرئيسي للهيئة الجمارك بمدينة الرياض، وننشر الآن على مصر فايف مسميات الوظائف المطلوبة .

وظائف هيئة الجمارك السعودية

رئيس قسم أول إدارة البنية التحتية. رئيس قسم أول أنظمة وإشراف القواعد. رئيس قسم أول الاتصالات. رئيس قسم أول أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي رئيس قسم أول حوسبة المستخدم. كبير أخصائي أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي. كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم. كبير أخصائيين إدارة الوصول. كبير أخصائيين إدارة مراكز البيانات. كبير أخصائيين تشغيل أنظمة. كبير أخصائيين خوادم. كبير أخصائيين حوسبة افتراضية. محلل اتصالات أول. محلل تشغيل أنظمة أول. مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات. محلل قواعد بيانات اول بنية تحتية. مشرف أول الدليل وإدارة الوصول. مشرف أول أنظمة حوسبة المستخدم. مشرف أمن معلومات. مشرف خوادم أول. مشرف قواعد البيانات. مشرف مراكز البيانات. مساعد مستشار. مهندس أول هيكلية أمن شبكات. مهندس أول هيكلية تشغيل أنظمة.

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طرق التقدم للوظائف هيئة الجمارك السعودية

فقد أعلنت هيئة الجمارك السعودية أن التقديم للوظائف المعلنة متاح من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتوظيف والتابع للهيئة، وللراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة والإطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف من خلال الرابط التالي” وظائف هيئة الجمارك السعودية“.