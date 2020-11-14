وظائف خالية بشركة الخلود للتجارة والتوكيلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة الخلود للتجارة والتوكيلات ” أمام حمام السباحة – ميت خاقان ” عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من سائقين ومحاسبين ومندوبين وأفراد امن وعمال، برواتب مجزية، وذلك حسب إعلانات نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر نوفمبر 2020، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المعلنة.

وظائف شركة الخلود للتجارة والتوكيلات

مطلوب عدد 15 مندوب سائق، مؤهل فوق متوسط أو متوسط، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 1200 بالإضافة إلى عمولات. مطلوب محاسب، بكالوريوس تجارة، براتب 1500 جنية، بالإضافة إلى حوافز، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة. مطلوب عدد 13 مندوب، ويشترط مؤهلات متوسطة، والسن لا يزيد عن 40 سنة، براتب 1200 جنية بالإضافة إلى حوافز. مطلوب عدد 5 فرد امن، ويشترط مؤهلات متوسطة، والعمل 8 ساعات. مطلوب عدد 2 عامل نظافة، ولا يشترط مؤهل، والسن لا يزيد عن 40 سنة، والعمل 8 ساعات.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 40 سنة، والعمل 8 ساعات، وتقدم الشركة رواتب مجزية وعمولات وحوافز، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 2221673 -2221511 -048222283