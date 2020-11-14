أبشر للتوظيف ورابط التسجيل في وظائف طيران الأمن العام بالسعودية 1442

أبشر للتوظيف ورابط التسجيل بوظائف طيران الأمن العام: تم فتح الباب للقبول في التسجيل في وظائف طيران الأمن العام، وهذا ما أعلنته رئاسة أمن الدولة وذلك لرتبة رقيب ووكيل رقيب، وعريف، وجندي أول، وجندي، حيث أنه يتم التعيين بكل هذه الرتب بالقيادة العامة لطيران الأمن، وكذلك بجميع مناطق القواعد الجوية التابعة لها في منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، ومنطقة عسير، ومنطقة الشرقية، حيث سيبدأ التقديم يوم السبت الموافق 28/3/1442 هجرية، وينتهي يوم الجمعة الموافق 5/4/1442 هجرية.

أبشر للتوظيف الرتب و المؤهلات المطلوبة لوظائف طيران الأمن العام بالسعودية 1442

أبشر للتوظيف تعلن عن رتب ومؤهلات وظائف طيران الأمن العام وهي:

رتبة رقيب والمؤهلات المتاحة لهذه الوظيفة هي:

بكالوريوس هندسة طيران. بكالوريوس إدارة عمليات الطيران. بكالوريوس اتصالات. بكالوريوس الكترونيات. بكالوريوس سلامة. إدارة مشاريع العقود، والجودة، والمخاطر، والجدولة.

رتبة وكيل رقيب والمؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة هي:

بكالوريوس إدارة عامة. بكالوريوس اقتصاد. بكالوريوس مكتبات. بكالوريوس موارد بشرية. بكالوريوس لغة عربية. قانون تربية بدنية. احصاء. أساليب كمية. بكالوريوس نظم ومعلومات ادارية. إدارة مالية. إدارة المستودعات. اعلام علاقات عامة. بكالوريوس لغة إنجليزية، ترجمة وعلم اللغويات. صيانة طائرات هياكل ومحركات B1. الكترونيات B2 (جدولة وميكانيكا طائرات). اتصالات. الكترونيات. دعم فني.

المؤهلات المطلوبة لوظيفة عريف بالطيران العام دبلوم لمدة تزيد عن سنتين في:

شبكات. اتصالات. الكترونيات. برمجيات. إدارة مكتبية. موارد بشرية. السلامة. لغة انجليزية. صحة الفم والأسنان.

المؤهلات المطلوبة لوظيفة رتبة جندي أول بالطيران العام وهي ثانوية أو ما تعادلها، مع وجود دورة في التخصص لا تقل عن سنة في مؤهلات:

اللغة إنجليزية. الحاسب الآلي. سكرتارية. مراقبة المخزون.

المؤهلات المطلوبة لوظيفة رتبة جندي بالطيران العام:

الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المؤهلات المطلوبة لجندي سائق بطيران الأمن العام وهي:

الثانوية العامة أو ما تعادلها، مع وجود رخصة عمومي.

أبشر للتوظيف وشروط وظائف الطيران بالأمن العام ورابط التسجيل في وظائف طيران الأمن العام 1442

الشروط العامة لوظائف طيران الأمن العام بالسعودي وهي: