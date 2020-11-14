أبشر للتوظيف ورابط التسجيل في وظائف طيران الأمن العام بالسعودية 1442

أبشر للتوظيف ورابط التسجيل بوظائف طيران الأمن العام: تم فتح الباب للقبول في التسجيل في وظائف طيران الأمن العام، وهذا ما أعلنته رئاسة أمن الدولة وذلك لرتبة رقيب ووكيل رقيب، وعريف، وجندي أول، وجندي، حيث أنه يتم التعيين بكل هذه الرتب بالقيادة العامة لطيران الأمن، وكذلك بجميع مناطق القواعد الجوية التابعة لها في منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، ومنطقة عسير، ومنطقة الشرقية، حيث سيبدأ التقديم يوم السبت الموافق 28/3/1442 هجرية، وينتهي يوم الجمعة الموافق 5/4/1442 هجرية.أبشر للتوظيف الرتب و المؤهلات المطلوبة لوظائف طيران الأمن العام بالسعودية 1442
أبشر للتوظيف تعلن عن رتب ومؤهلات وظائف طيران الأمن العام وهي:
- رتبة رقيب والمؤهلات المتاحة لهذه الوظيفة هي:
- بكالوريوس هندسة طيران.
- بكالوريوس إدارة عمليات الطيران.
- بكالوريوس اتصالات.
- بكالوريوس الكترونيات.
- بكالوريوس سلامة.
- إدارة مشاريع العقود، والجودة، والمخاطر، والجدولة.
- رتبة وكيل رقيب والمؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة هي:
- بكالوريوس إدارة عامة.
- بكالوريوس اقتصاد.
- بكالوريوس مكتبات.
- بكالوريوس موارد بشرية.
- بكالوريوس لغة عربية.
- قانون تربية بدنية.
- احصاء.
- أساليب كمية.
- بكالوريوس نظم ومعلومات ادارية.
- إدارة مالية.
- إدارة المستودعات.
- اعلام علاقات عامة.
- بكالوريوس لغة إنجليزية، ترجمة وعلم اللغويات.
- صيانة طائرات هياكل ومحركات B1.
- الكترونيات B2 (جدولة وميكانيكا طائرات).
- اتصالات.
- الكترونيات.
- دعم فني.
- المؤهلات المطلوبة لوظيفة عريف بالطيران العام دبلوم لمدة تزيد عن سنتين في:
- شبكات.
- اتصالات.
- الكترونيات.
- برمجيات.
- إدارة مكتبية.
- موارد بشرية.
- السلامة.
- لغة انجليزية.
- صحة الفم والأسنان.
- المؤهلات المطلوبة لوظيفة رتبة جندي أول بالطيران العام وهي ثانوية أو ما تعادلها، مع وجود دورة في التخصص لا تقل عن سنة في مؤهلات:
- اللغة إنجليزية.
- الحاسب الآلي.
- سكرتارية.
- مراقبة المخزون.
- المؤهلات المطلوبة لوظيفة رتبة جندي بالطيران العام:
- الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- المؤهلات المطلوبة لجندي سائق بطيران الأمن العام وهي:
- الثانوية العامة أو ما تعادلها، مع وجود رخصة عمومي.
الشروط العامة لوظائف طيران الأمن العام بالسعودي وهي:
- جنسية المتقدم للوظائف سعودي الأصل والمنشأ، مع استثناء من نشأ و كان مع والده خارج المملكة أثناء خدمته بالخارج.
- زوجة المتقدم تكون سعودية الجنسية.
- يكون من ذوي الأشخاص المتميزين بالأخلاق من حسن السمعة والسيرة والسلوك.
- أن لايكون قد حكم عليه بحكم سابقاً في حد شرعي، أو أي جريمة تعرضه لعدم الشرف والأمانة، إلا إذا قام بعمل رد اعتبار في هذه الجرائم.
- عدم سبقه في التعيين في وظائف تخضع لنظام الخدمة العسكرية.
- لايكون قد سبق طرده من الكليات العسكرية، أو المعاهد العسكرية.
- عمر المتقدم لا يتجاوز الثلاثون 30 عاماً، ولا ينقص عن سبعة عشرة 17 عاماً.
- أن يكون لديه المؤهل المناسب للتقديم للوظائف المطلوبة كما ذكرناها بالأعلى، ويرجى الاطلاع عليها جيداً.
- اجتياز الكشف الطبي، وجميع الاختبارات المقررة.
- اجتيارز اختبارات التخصصات الفنية، مع التصديق على الشهادات الفنية معتمدة وموثقة من جهات صدورها الحكومية.
- التركيز عند ملء وتعبئة الطلبة بدقة جيدة، حيث أنه سيتم رفض الطلبات غبر مكتملة الشروط.
- الطول لايقل عن 168 سم مع التناسب لهذا الطول في الوزن.
- الشهادة الحاصل عليها في درجة البكالوريوس تكون بنظام الانتظام للتخصصات المطلوبة.
- الحاصلين على الشهادات من جامعات أجنبية لابد من معادلتها من جامعات وزارة التعليم.
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