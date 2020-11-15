انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية ببنك مصر لحديثي التخرج والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن بنك مصر عن عدد من الوظائف الشاغرة للشباب وحديثي التخرج، عبر موقعة الإلكتروني الرسمي، وذلك للعمل في بعض محافظات الجمهورية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض مسميات وشروط الوظائف المعلنة كالتالي.

وظائف بنك مصر للشباب

مسئول خدمات مصرفية للعمل بفرع محافظة الوادي الجديد، مسئول عن إتمام المهام المصرفية، من سحب وإيداع وتحويل وتبديل العملات، بالإضافة إلى التحقق من الأرصدة النقدية، والعمل على مراجعة الخزينة، وتقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء بكفاءة وجودة عالية. مسئول خدمات مصرفية للعمل بفرع محافظة السويس، مسئول عن تقديم وإتمام كافة المهام المصرفية.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم خريجي احدي الجامعات المصرية والمعتمدة، أو أكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية والمعهد الكندي العالي. أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة أو إدارة أعمال أو اقتصاد وإحصاء أو علاقات دولية أو تجارة خارجية أو تجارة وإدارة مهمات وتمويل واستثمار أو علوم سياسية أو موارد بشرية. أن لا يزيد السن وقت التقدم عن 30 عام. أن يكون المتقدم حديثي التخرج من دفعات ” 2016 إلى 2020″. أن لا يقل التقدير العام عن جيد. يجيد استخدام البرام المكتبية ” Ms Office” ويجيد مهارات التواصل الفعال مع العملاء. أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة الوادي الجديد أو السويس. أن لا يكون قد سبق له التقدم لاختبارات اخرى ببنك مصر.

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طرق التقدم للوظائف

للراغبين ولمن يستوفى الشروط المطلوبة يرجى التقدم من خلال الموقع الرسمي لبنك مصر على الرابط التالي” وظائف بنك مصر“.