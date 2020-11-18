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انت الان تتابع تفاصيل خبر لجميع المؤهلات| وظائف خالية بشركة فيونا لصناعة وتجارة الأدوات الكهربائية والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - شركة فيونا لصناعة وتجارة الأدوات الكهربائية ” المنطقة الصناعية – الحوض السمكي – بورسعيد” احدي الشركات الرائدة في مجال تصنيع واستيراد الأدوات الكهربائية، تعلن عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة، لجميع المؤهلات برواتب مجزية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة .
وظائف شركة فيونا لصناعة وتجارة الأدوات الكهربائية
- مطلوب عدد 2 أمين مخزن، مؤهل عالي، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وخبرة في مجال العمل.
- مطلوب عدد 2 محاسب، ويشترط مؤهل عالي مناسب، وخبرة.
- مطلوب عدد 15 عامل إنتاج، من الجنسين، لجميع المؤهلات، براتب يبدأ من 1873 جنية.
- مطلوب عدد 5 عامل مخزن، مؤهل متوسط، براتب يبدأ من 2000 جنية.
- مطلوب عاملة خدمات، ويشترط أن لا يزيد السن عن 25 سنة، براتب 1873 جنية.
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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف
يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، وخبرة لا تقل عن سنة بالنسبة لوظائف محاسب وأمين مخزن، ونظام العمل 8 ساعات وردية ثابتة، وتوفر الشركة للراغبين وسائل مواصلات من والى داخل بورسعيد، بالإضافة إلى حوافز وبدلات، ولمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف المطلوبة يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01000230089 – أو التقديم من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة.
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