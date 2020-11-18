وظائف تسويق الكتروني عن بعد في السعودية وظيفة مسوق الكتروني تحديث مستمر

وظائف تسويق الكتروني عن بعد نقدمها لكم في إطار التحديث المتجدد لما نقدمه من وظائف العمل عن بعد، حيث يعتبر التسويق الالكتروني عبر الإنترنت من أكثر المجالات نجاحاً واستقطاباً لكثير من الشباب ممن يبحثون عن العمل عبر الإنترنت، ويتضمن مجال التسويق الالكتروني كثير من المميزات التي تجعله في مقدمة مجالات العمل عبر الإنترنت، حيث يمكنك العمل في وظيفة مسوق الكتروني والتسويق للمنتج أو الخدمة وانت في منزلك، وذلك عبر استهداف عملاء عن طريق استخدام وسائل التواصل الرقمية والاجتماعية، وفي موضوعنا اليوم سوف نقدم لكم آخر تحديث حول وظائف تسويق الكتروني عن بعد في السعودية.

وظائف تسويق الكتروني عن بعد في السعودية

جاءت وظائف التسويق عبر الإنترنت كثيرة ومتعددة المجالات ما بين تسويق المنتجات، أو التسويق العقاري أو السياحي وغيرها من مجالات التسويق عبر الإنترنت، وأولى الوظائف في موضعنا المتجدد باستمرار هي مطلوب مسوقين ومسوقات للعمل عن بعد بنظام التعاقد بعمولات فورية، وذلك بشرط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل مع وجود خبرة بمجال التسويق لا تقل عن عامين،ومن يرغب في التقدم للوظيفة فعليه الاتصال على رقم 0502959563 أو إرسال السيرة الذاتية على الواتساب، مع ذكر تقدمه على وظيفة مسوق رقمي.

كما تبحث إحدى الشركات في مدينة الرياض عن مسوق الكتروني للعمل عن بعد بعملات مجزية، ولم تشترط الشركة الخبرة أو الشهادة الدراسية، ولكن اشترطت فقط توافر مهارات التسويق الالكتروني وإقناع العملاء بالمنتج، ومن يرغب في التقدم للوظيفة فعليه التواصل على رقم واتساب 0502966264 على وظيفة مسوق الكتروني، وفي جدة طلبت إحدى الشركات اختصاصي تسويق الكتروني، بشرط وجود خبرة في التسويق الالكتروني والفوتوشوب، ويتم التواصل على واتساب 011 966 50 467 7099، مع إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني [email protected] مع ذكر في موضوع الرسالة وظائف تسويق الكتروني عن بعد.

وظيفة مسوق الكتروني دوام كامل

وتعددت الشركات التي تطلب موظفين للعمل في وظيفة مسوق الكتروني عن بعد دوام كامل، حيث طلبت إحدى الشركات في جدة مندوبة تسويق عن بعد لمؤسسة مصاعد مع عمولات مجزية، ويتم التواصل وإرسال السيرة الذاتية على واتساب 0580278601، وطلبت إحدى شركات مدينة الرياض مسوقة إلكترونية محترفة لديها خبرة في مجال التسويق الالكتروني عبر

سناب، تويتر،انستجرام ولنكد إن، ويتم التواصل وإرسال السيرة الذاتية على رقم واتساب 0539342847، وفي النهاية نذكركم أعزائي زوار موقع ثقفني بمتابعة هذه الصفحة للتعرف على آخر التحديثات حول وظائف السعودية، وأحدث وظائف تسويق الكتروني عن بعد.

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