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انت الان تتابع تفاصيل خبر براتب 3000 جنية| مئات الوظائف الشاغرة بشركة بافلو برجر للمؤهلات المتوسطة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة بافلو برجر 6 شارع عبد الله العمري بالحي السابع بمدينة نصر – القاهرة، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام، لجميع المؤهلات بحيث لا يقل عن الإعدادية، بمرتب يبدأ من 2700 جنية إلى 3000 جنية، و ذلك للعمل فورا بفروع الشركة الجديدة بالسادس من أكتوبر و الإسماعيلية و الغردقة و الفيوم، و نستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-
وظائف مطاعم بافلو برجر لجميع المؤهلات
- مطلوب عدد 200 عضو فريق في الأقسام التالية :-
- مطلوب عمال مطبخ .
- مطلوب كاشير.
- مطلوب ويتر.
- مطلوب طباخين.
وظائف آخري:
شروط و مزايا و طرق التقدم للوظائف
يشترط لجميع الوظائف أن لا يقل المؤهل عن الإعدادية، و أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و لا يشترط الخبرة، و تقدم الشركة للراغبين العديد من المزايا من تأمينات طبية و تأمينات اجتماعية بالإضافة إلى حوافز و بدلات، و ذلك للعمل بالفروع الجديدة ” أكتوبر – الإسماعيلية – الغردقة – الفيوم”، و لمن يرغب فى التقدم لشغل الوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01114400518
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