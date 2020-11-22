شرح التسجيل في برنامج نطاقات وزارة العمل السعودية الجديد 2020

التسجيل في برنامج نطاقات يعتبر من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين السعوديين، حيث نجد إن هذا البرنامج التابع لوزارة العمل السعودية يعتبر من أكثر البرامج التي يتعامل عليها المواطنين السعوديين لكي يستطيعوا إيجاد الأعمال المناسبة لهم.

حيث تتعاون جميع الوزارات وقطاعات الدولة، سواء كانت مرتبطة ببرنامج التحول أم لا، لتحقيق أهدافها لعام 2020 ولرؤية المملكة الوطنية لعام 2030 للدول لتحقيق أهدافها.

ومن خلال دراسة سوق العمل السعودي تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطوير المبادرات والبرامج لتحقيق كل ما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين وتحسين أداء سوق العمل، حيث توفير بيئة عمل بناءة لتقوية القوى العاملة للسكان ويهدف أحد مجالات برنامج الوزارة السعودية إلى أن تكون جذابة وآمنة وغير منتجة للمواطنين والمواطنات.

التسجيل في برنامج نطاقات

يعتمد برنامج نطاقات على تصنيف الكيانات التي تضم ستة عمال أو أكثر إلى ستة نطاقات أحمر/ أصفر/ أخضر منخفض، أخضر متوسط، أخضر مرتفع/ بلاتيني، وبالتالي إعطاء الشركات توطين العمل حيث يتم توفيره كمعيار للتشجيع.

برنامج نطاقات يقوم بتقييم المرافق المماثلة من حيث الحجم والنشاط، حيث نجد إن نسبة تصل إلى 5% من المرافق المماثلة في نشاط وحجم النطاق البلاتيني، والأخضر كأصغر نطاق أحمر، كما يقسم بقية المرافق التي تم تقييم تصميم الأسلوب العادل بها إلى النطاق الأصفر والأخضر.

كما قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتسهيلات وخدمات وتوظيف أكبر عدد من السعوديين بمساعدة نطاقات الأخضر الثلاثة والبلاتيني للنمو والتوسع، وبالمقابل الشريط الأحمر والأصفر في إعادة التوطين.

حيث لا يوجد أي كيان في مصلحة غير تعاونية وغير ملزم بأحكام قانون العمل ولوائح التنفيذ لهذه المنشآت، وهذا يمكن أن يضعف القدرة على الحفاظ على الوظائف الحالية، لذلك ستضطر الحكومة بتعيين السعوديين لمغادرة المناطق الحمراء والصفراء إذا بقيت هذه الكيانات مثل الكيانات الأخرى وترغب في المنافسة، فسوف تضطر إلى اتباع النظام.

بناءً على ما سبق، سيتم تقديم برنامج النطاقات لغرض ورؤية المملكة في عام 2030، حيث يعد هذا أحد أهم ركائز برنامج ومبادرة التحول الاستراتيجي للوزارة لعام 2020، والتي تهدف إلى تحسين أداء سوق العمل وتوفير عمل وظيفي لائق وبيئة عمل آمنة.

وهو عبارة عن برنامج وطني للعمل والتنمية الاجتماعية، نجد إن هذا البرنامج يجذب أبناء البلاد وبناتها، وتقلل من العمالة غير المنتجة، وتتحول بنشاط إلى التوظيف الكامل للقوى العاملة في البلاد، وكذلك تقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة، وتقلل من معدلات البطالة.

تصنيف برنامج نطاقات

يتم تصنيف جميع الكيانات وفقًا للنشاط والحجم الذي تعمل فيهن حيث نجد إن الكيان القائم يمثل مجموع فروع من نفس النشاط الاقتصادي المملوكة للمنشأة الواحدة.

كيانات القائمة المتكاملة الصغيرة وهي تصنيف للكيانات التي تتبع نفس صاحب العمل بغض النظر عن أنشطته الخمسة دون تجاوز عدد العمال المقيدين.

قائمة معدلة مجمعة، وهو كيان عمل تم تصنيفه للكيانات المتكاملة التي تتبع نفس صاحب العمل دون تجاوز عدد العمال، نشاط حوالي 5 عمال ولكن مجتمعه يزيد عن 5 من هذه الكيانات.

خطوات التسجيل في برنامج نطاقات

يعد التسجيل في برنامج مجال إدارة العمل أحد اهتمامات العديد من أصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن عملية التسجيل تتم في أحد البرامج الهامة المتوفرة ضمن برنامج الوزارة لإدارة شؤون الموظفين والتي تهدف إلى تطوير هيكل العمل، حيث يعتبر إنه من ضمن البنية التحتية للمملكة.

ويعتبر هذا البرنامج من برامج وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، وبما أن هذه المؤسسات مقسمة حسب طاقتها الإنتاجية الإجمالية، فإنها توفر الكثير من العمل، خاصة المؤسسات التي بها من 4 إلى 10 أشخاص، حيث من المفترض أن يتم توطين المؤسسات التي تضم موظفين في.

إجراءات التسجيل في برنامج نطاقات

نظرًا لأنه يمكنك التسجيل في البرنامج، ستجد أن هناك سلسلة من الخطوات التي يجب عليك القيام بتنفيذها بصورة مباشرة وضرورية، كما نجد أن هذه الخطوات ستحتاج إليها سيتم تلخيصها في الخطوات التالية وهي كالآتي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت.

ثم بعد ذلك يمكنك تحدد القائمة من الشريط الجانبي للموقع.

ستحتاج إلى الاختيار من قائمة الخدمات الإلكترونية.

الآن بعد أن أصبحت مسجلاً في برنامج نطاقات، يجب عليك البدء في تحديد اختياراتك.

ثم ابدأ في كتابة بياناته الشخصية في المساحة المتوفرة.

ويمكنك كتابة البيانات المؤسسية في موقعها الخاص.

بعد ذلك انقر فوق زر تسجيل البرنامج.

كيفية المشاركة في برنامج نطاقات مكتب العمل

لتتمكن من تسجيل الدخول إلى حساب برنامج نطاقات الخاص بك بعد اكتمال عملية التسجيل، ستجد هناك مجموعة بسيطة من الخطوات التي تحتاج إلى تنفيذها مباشرة لأنه يجب عليك القيام بهذه الخطوات بصورة مباشرة وصحيحة، وهذه الخطوات يتم تنفيذها كالآتي:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مباشرة.

بعد ذلك ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

ثم الدخول إلى القائمة واختيار برنامج نطاقات.

بعد ذلك ستحتاج إلى الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج.

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