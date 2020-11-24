وظائف إدارية شاغرة بوزارة العدل للجنسين مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

أعلنت وزارة العدل السعودية من خلال صفحتها الإلكترونية الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن عدداً من الوظائف الشاغرة الإدارية في المملكة العربية السعودية في عدة مناطق مختلفة في أنحاء المملكة، حيث يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة من قبل الجنسين المختلفين (الشباب والبنات) وهذا للحصول على سلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الثامنة والسابعة والسادسة، وذلك من خلال المسابقة الوظيفية للحاصلين على شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات: وذلك للعمل بفروع الوزارة في المدن المختلفة التالية وهي: (الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – المنطقة الشرقية – عسير -جازان – حائل – تبوك – الحدود الشمالية – الباحة – نجران).

تفاصيل وظائف وزارة العدل :

بالإضافة إلى أن الوزارة أوضحت في البيان الخاص بها عدداً من الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية :

مطور برامج أول

مطور برامج

مدير مشروع

باحث شرعي

باحث قانوني

باحث شرعي مساعد

باحث قانوني مساعد

شروط وظائف وزارة العدل :

بينت الوزارة أن الشروط المطلوبة هي:

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة يرفق المتقدم أو المتقدمة نتيجة (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين يشترط ألا يكون المتقدم أو المتقدمة ممن سبق له التقديم لوظائف الوزارة وتمت دعوته للمقابلة يشترط ألا يكون المتقدم ممن سبق له التقديم على المسابقة المعلن عنها بتاريخ 8/3/1442 إرفاق نسخة من السيرة الذاتية على المتقدم أو المتقدمة خلال التسجيل في الموقع رفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة + صورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (مدير مشروع وباحث شرعي) بالمرتبة الثامنة + برنت تأمينات اجتماعية لخبرات القطاع الخاص +السيرة الذاتية

رابط وموعد التقديم على وظائف وزارة العدل :

وقد أوضحت وزارة العدل من خلال صفحتها الرسمية أن التقديم يتم من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع وزارة العدل، حيث يتم بدء التسجيل والتقديم في يوم الأحد الموافق 7/4/1442 في تمام الساعة الرابعة وينتهي التقديم في تمام الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 104/1442 هجرية، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التقديم من قبل الجنسين (الشباب والبنات).