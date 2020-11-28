رابط التسجيل في المباحث العامة 1442 والتخصصات المطلوبة للتقديم عبر ابشر توظيف

ننشر رابط التسجيل في المباحث العامة 1442 عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث تم الإعلان من جانب معهد لمباحث العامة عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية الشاغرة لدى القطاع للرجال للتعيين على رتبة رقيب أو عريف أو جندي وفق المؤهل الدراسي والعلمي الحاصل عليه المتقدم لشغل وظائف المباحث العامة 1442هـ.

ويتم تعيين المقبولين نهائياً ممن انطبقت عليهم شروط شغل الوظيفة وقاموا بإجراء المقابلة الشخصية واجتياز اختبارات القبول بكافة المناطق بالمملكة العربية السعودية، ويتم تقديم المباحث العامة عن طريق الدخول إلى بوابة ابشر التوظيف الإلكترونية التي تتيح إمكانية التقديم والتسجيل بالوظائف العسكرية دون الحاجة للتسجيل المسبق على المنصة، حيث يتم التسجيل مباشرةً من خلال اتباع الخطوات العامة للتقديم.

رابط التسجيل في المباحث العامة 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر بوابة التوظيف الإلكتروني “ابشر وظائف” عن وجود وظائف عسكرية شاغرة بقطاع معهد المباحث العامة لمن يرغب في التقديم عليها من المواطنين السعوديين فقط، ومن المقرر أن يتم البدء في استقبال طلبات التسجيل اعتباراً من اليوم، ويمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل من خلال التالي:

يبدأ تقديم المباحث العامة اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ 28 نوفمبر 2020 الموافق لتاريخ 13 ربيع الثاني 1442هـ.

يتم إغلاق باب التسجيل في وظائف المباحث العامة يوم الخميس بتاريخ 3 ديسمبر 2020م الموافق لتاريخ 18 ربيع الثاني 1442هـ.

شروط التقديم على وظائف المباحث العامة

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم بالوظائف العسكرية المعلنة، حيث يجب على الراغبين في التقديم من خلال اتباع رابط التسجيل في المباحث العامة 1442 الرسمي المرفق القيام بقراءة الشروط بعناية ودقة قبل البدء في التسجيل، ويمكنكم التعرف على الشروط من خلال التالي:

شرط الجنسية: أن يكون سعودي الجنسية (الأصل والمنشأ)، ويستثنى من ذلك من كانت نشأته مع والديه خلال خدمة المملكة في خارجها. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد تم الحكم عليه بالإدانة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يكون قد تم طرده من إحدى المعاهد أو الكليات العسكرية. لا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية. ألا يكون موظفاً عاماً أو حكومياً. أن تتوفر اللياقة الصحية. ألا يقل العمر عن 17 عام، ولا يزيد عن 30 عام. توفر المؤهل الدراسي المناسب للرتبة المتقدم عليها. ألا يق تقدير الحاصلين على مؤهل البكالوريوس والدبلوم عن تقدير جيد. لا يقل طول المتقدم عن 168 سم. يجب على المتقدم اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.

رابط التسجيل في المباحث العامة 1442 الرسمي (jobs.sa).

التخصصات المطلوبة للتوظيف

يمكنكم التعرف على التخصصات المطلوبة للتعيين على الرتبة العسكرية المناسبة للمؤهل الدراسي من خلال التالي:

ويجب على كافة المتقدمين تعبئة البيانات بدقة عالية حتى لا يتم إلغاء التقديم وعدم الالتفات إليه، كما يجب كتابة اسم الجهة التعليمية في تقديم المباحث العامة وفق المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.