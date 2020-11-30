مشاريع صغيرة للربح من الإنترنت للشباب بدون تعب

لا شك أن كل شخص فينا لديه أحلام و طموحات يريد أن يحققها فالبعض يريد أن يكون غنى أو متفوقا دراسيا أو حتى أن يمتلك شركة ضخمة لها فروع عديدة في كل أنحاء العالم و لكن لا أحد منا يحب العمل المتعب و يفضل الوصول إلى أحلامه بأقل التكاليف الممكنة و هذا لا يجوز طبعا فمن أراد النجاح عليه أن يسعى له بكل جهد و لكن يمكننا أن نساعدك في شئ واحد و هو جني الكثير من المال بطريقة سهلة فتابع معنا هذا المقال من البداية إلى النهاية .

مشاريع سهلة لربح المال من الإنترنت 1- إنشاء قناة على اليوتيوب

تم صنع اليوتيوب منذ 15 تقريبا حتى انك يمكنك أن تجد أول فيديو تم وضعه على اليوتيوب عم 2005 و كان في حديقة الحيوان ويعد مشروع قناة اليوتيوب أسهل المشاريع التي يمكن الربح منها فكل ما عليك هو الدخول على جوجل و تسجيل حساب به أو إنشاء واحد جديد إذا لم يكن لديك حساب من قبل ثم بعد ذلك تفتح اليوتيوب و تضغط على أنشاء قناة ثم تبدأ بتنزيل فيديوهاتك وبعدها تربط قناتك بحساب في البنك .

2- ترجمة مقاطع الفيديو لليوتيوبرز

إذا كان لديك مهارة في اللغة الانجليزية فهذا أفضل مجال يمكنك العمل به .

3- عرض رسوماتك على الإنترنت

إذا كنت رسام جيد فيمكنك استغلال الفرصة و ربح المال من الرسومات التي ترسمها عن طريق عرضها على الإنترنت بل يمكنك أيضا عرض أي شئ ذو قيمة إذا لم تكن تجيد الرسم .

4- عمل صفحة على الفيس بوك لبيع الطعام

جميعنا يعلم كيف ينشأ صفحة على الفيس بوك و لكن أنت يمكنك استغلالها لبيع الطعام للناس و كسب بعض المال الوفير فيمكنك الاستعانة بوصفة جدتك التقليدية و إعادة أحياؤها مع إضافة لمستك الخاصة بها .

5- عمل أعلان عن عامل للتصليح

يمكنك العمل كعامل لتصليح الأدوات المنزلية لسكان منطقتك بسعر أقل من المعتاد لدي سكان المنطقة حتى تشتهر بطريقة أسرع و تغطى على العمال الآخرين .