انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف الشاغرة بشركة بريجو للأغذية لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة بريجو للأغذية ” 9 عمارات العبور – صالح سالم أعلي البنك الأهلي المصري – الدور العاشر” عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات في مختلف الأقسام، وذلك حسب إعلانات نشرة وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر ديسمبر 2020، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة بريجو للأغذية

مطلوب عدد 200 عضو فريق، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط أو فوق متوسط، وان لا يزيد السن عن 32 سنة، براتب يبدأ من 2650 جنية. مطلوب عدد 50 عامل مخازن، جميع المؤهلات، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 50 عامل إنتاج، مؤهل لا يقل عن الابتدائية، براتب 2400 جنية. مطلوب عدد 20 شيف شواية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 32 سنة، وخبرة. مطلوب عدد 10 سائق رخصة أولي وثانية، ويشترط خبرة، وان لا يزيد السن عن 42 سنة، ويجيد القراءة والكتابة. مطلوب عدد 20 شيف جزارة، خبرة لا تقل عن سنة، وان لا يقل المؤهل عن ابتدائية وان لا يزيد السن عن 36 سنة.

وظائف آخري:

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط خبرة لا تقل عن سنة، والعمل 8 ساعات، وتقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية وسكن للمغتربين و اجازات سنوية رسمية بالإضافة إلى دورات تدريبية، وتوفر وسائل مواصلات من زهراء مدينة نصر للمصنع، وذلك بالنسبة لعمال المخازن وعمال إنتاج و شيفات والسائقين، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01068872881 – 01008660311 – 01020234787