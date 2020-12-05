رابط تقديم العمليات الأمنية 911 عبر ابشر توظيف وزارة الداخلية 1442

ننشر رابط تقديم العمليات الأمنية 911 عبر بوابة أبشر للتوظيف العسكري بعد أن تم الإعلان عن وجود وظائف عسكرية شاغرة بالقطاع من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حيث أوضحت الإدارة عن بدء فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 للتعيين على الرتب التالية (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي).

وقد تم تخصيص هذه الوظائف للرجال فقط، ويجب العلم أن منصة أبشر توظيف تتيح في الوقت الحالي أمام كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل في الوظائف العسكرية الشاغرة المعلن عنها عبر المنصة الإلكترونية للتوظيف دون الحاجة للتسجيل المُسبق على البوابة، حيث يتم التقديم عن طريق اتباع الخطوات العامة للتقديم المتعارف عليها، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط التسجيل في وظائف وزارة الداخلية للعمليات الأمنية 911، إلى جانب الشروط والتخصصات المطلوبة.

تقديم العمليات الأمنية 911

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن توفر عدداً من الوظائف الشاغرة بقطاع المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 للتعيين على الرتب المذكورة عالية، وقد تم البدء في استقبال اعتباراً من اليوم السبت الموافق لتاريخ 5 ديسمبر 2020م، ويمكنكم التعرف على مواعيد التقديم من خلال التالي:

بداية التسجيل: اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 20 ربيع الثاني 1442هـ.

ينتهي التقديم يوم الخميس الموافق لتاريخ 25 ربيع الثاني 1442هـ.

شروط التقديم في وظائف وزارة الداخلية

أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في التقديم لشغل وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، حيث يمكنكم الإطلاع على الشروط من خلال النقاط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والديه خلال خدمة المملكة في خارجها. أن يكون حسن السيرة والسلوك. لا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. لا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة تخضع للنظام العسكري. يجب ألا يكون قد تم إنهاء خدماته من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب. ألا يكون موظفاً حكومياً. تناسب الطول مع الوزن. ألا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية. اجتياز جميع الإجراءات الخاصة بالقبول. توفر المؤهل الدراسي المناسب للرتبة المتقدم عليها. مصادقة المؤهل الدراسي والفني من جانب الجهة صاحبة الاختصاص. الشهادات الصادرة من خارج المملكة يتم معدلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها. يتم تقديم العمليات الأمنية 911 من خلال موقع ابشر توظيف (jobs.sa) التابع لوزارة الداخلية.

رتبة وكيل رقيب: المؤهل العلمي بكالوريوس (لغات – إحصاء – أمن سيبراني – موارد بشرية – علم اجتماع – علم نفس – محاسبة – إعلام وصحافة إلكترونية). رتبة عريف: دبلوم سنتين فأكثر (موارد بشرية – دعم فني – برمجة حاسب آلي – إلكترونيات – لغة إشارة). رتبة جندي أول: لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى دورة تدريبية لمدة سنة فأكثر. رتبة جندي: لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

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المؤهلات والتخصصات المطلوبة