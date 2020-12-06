وظائف خالية بشركة ايمكو للملابس الجاهزة لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة ايمكو للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، عن فتح باب التعيين لشعل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى من يجيدون القراءة والكتابة، برواتب مجزية تبدأ من 1600 إلى 3500 جنيه، ونستعرض الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة:-

وظائف شركة ايمكو للملابس الجاهزة

مطلوب عدد 70 فني جودة، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط، براتب يبدأ من 2100 إلى 2500 جنية. مطلوب عدد 70 عامل حياكة من الجنسين، يجيد القراءة والكتابة، براتب يبدأ من 1700 إلى 3500 جنية. مطلوب عدد 70 مساعد حياكة، جميع المؤهلات، براتب 1500 جنية. مطلوب عدد 70 عامل مكواه، يجيد القراءة والكتابة، براتب يبدأ من 1600 إلى 1700 جنية.

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شروط ومزايا وطرق التقدم

يشترط للراغبين في التقدم لجميع الوظائف أن يجيدوا القراءة والكتابة، وبالنسبة لوظائف الفنيين يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ومواصلات من وإلى، بالإضافة إلى وجبات، كما يتم قبول نسبة 5% من ذوى الهمم القادرين على العمل، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى التواصل مع الشركة من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 01012232405