وظائف الوسيط اليوم 7/12/2020 نسخة الاسكندرية

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر وظائف جريدة الوسيط اليوم والخاص لمدينة الإسكندرية وضواحيها اخر عدد pdf، ليوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2020، ووظائف خالية قي شركة كبرى بالمنطقة الحرة بالعامرية، وفرص عمل في مطعم مشهور لمشويات والاسماك بسموحة، ووظائف في مطعم أبو رية والذي يعلن عن حاجته الى أفراد أمن وكاشير ودليفري. وظائف الوسيط اليوم في الاسكندرية من وظائف جريده الوسيط الاسكندريه: المصدر : جريدة الوسيط مطلوب مشرف خط للعمل في مصنع ملابس جاهزة.

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