تفاصيل وشروط التقديم على وظائف البريد السعودي الجديدة 1442

شروط التقديم على وظائف البريد السعودي،أعلنت هئية البريد بالمملكة العربية السعودية عن توافر وظائف شاغرة لديها، وانطلقت محركات البحث في السعودية منذ إعلان تفاصيل وشروط التيم على وظائف البريد السعودي وأي المحافظات التى لديها أماكن شاغرة للتقديم فيها، وقد جاء إعلان البريد السعودي عن توافر لديها وظائف لكل من الجنسين للمواطنين السعوديين بدوام جزئي في عدد من المحافظات المملكة العربية السعودية وذلك من أجل تقديم الدعم لمواطنيها والبيع احتياجات المجتمع، فضلا عن تحديد طريقة التقديم وهي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة البريد السعودية حيث يتم استقبال طلبات التوظيف من خلال الموقع الإلكتروني فقط.

تفاصيل وظائف البريد السعودي 1442

أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن تفاصيل الوظائف التى لديها من راتب و المحافظات المطلوب بها العمل، ورابط التقديم المباشر على الوظيفة وغيرها من تفاصيل، حيث أشارت المؤسسة إلى أن تلك الوظائف تهدف إلى تسهيل نظام اللوجيستي والعمل على تسهيل نظام التوصيل المرن، وأوضحت المؤسسة حول الراتب الذي سيحصل عليه الموظف سوف يقدر بمبلغ 1500 ريال شهرياً ذلك بالإضافة إلى عمولة قدها 7 ريال على كل شحنة مسلمة إلى العملاء.

فيما أشار البريد السعودي بأن الوظيفة الشاغرة في البريد السعودي تندرج تحت مسمى مندوب توصيل وتشمل وصف تلك الوظيفة هي استلام المندوب الشحنة من مكان محدد ومن ثم توصيلها إلى العميل في المكان المطلوب مشيرا إلى وجوب توافق شروط الوظيفة على المتقدم على الوظيفة.

شروط التقديم على وظائف البريد السعودي 2020 الجديدة

أوضحت مؤسسة البريد السعودي بأن يجب على المتقدمين للحصول على الوظيفة أن يكونوا مستوفين للشروط التالية:

ألا يكون يعاني من أمراض من شأنها التسبب له بمخاطر في جهة العمل.

أن تتوافر لديه سيارة شخصية للقيام بالعمل.

أن تتوافر لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

أن يكون لدى المتقدم هاتف ذكي وأن يكون له خدمة الانترنت بالجوال أي خدمة بيانات مفعله الممارسة العمل.

أن يكون المتقدم على الوظيفة متسم بالبطاقة وأن يكون حسن المظهر.

يجب أن يقوم بإمضاء على اتفاقية الخدمة المصممة لذلك الغرض.

رابط تقديم وظائف البريد

أشارت مؤسسة البريد الالكتروني بأنه من خلال رابط وظائف البريد السعودي يمكن التقديم على الوظيفة المشار لها أعلاه.