فرص عمل لجميع المؤهلات بشركة ليونى وايرنج سيستمز لضفائر السيارات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة ليونى وايرنج سيستمز لضفائر السيارات “المنطقة الحرة بمدينة نصر” كبرى الشركات العالمية العاملة في منتجات و حلول و خدمات إدارة الطاقة و البيانات في قطاع السيارات و الصناعات الأخري، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية، ونستعرض الآن على مصر فايف، عرض تفاصيل الوظائف المطلوب كالتالي:-

وظائف شركة ليونى وايرنج سيستمز لضفائر السيارات

مطلوب عدد 250 عامل إنتاج، مؤهلات عليا و متوسطة، و فوق متوسط، و يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب عدد 100 عامل ” نسبة 5% من ذوى الهمم القادرين على العمل” مؤهلات متوسطة و عليا من الجنسين.

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شروط ومزايا وطرق التقدم

يشترط للراغبين أن لا يقل السن عن 18 سنة، و أن لا يزيد عن 30 سنة، ولا يشترط الخبرة، وتوفر شركة ليوني وايرنج سيتيمز لصناعة ضفائر السيارات للعاملين بها تأمينات طبية و اجتماعية، ومواصلات من والى الشركة، براتب 2400 جنية ” 1830 جنية أساسي، بالإضافة إلى 300 جنية حوافز و 270 جنية غلاء معيشة”، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 01028385066 – 22747715 – 0100155775