- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر فرص عمل لجميع المؤهلات بشركة ليونى وايرنج سيستمز لضفائر السيارات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة ليونى وايرنج سيستمز لضفائر السيارات “المنطقة الحرة بمدينة نصر” كبرى الشركات العالمية العاملة في منتجات و حلول و خدمات إدارة الطاقة و البيانات في قطاع السيارات و الصناعات الأخري، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية، ونستعرض الآن على مصر فايف، عرض تفاصيل الوظائف المطلوب كالتالي:-
وظائف شركة ليونى وايرنج سيستمز لضفائر السيارات
- مطلوب عدد 250 عامل إنتاج، مؤهلات عليا و متوسطة، و فوق متوسط، و يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة.
- مطلوب عدد 100 عامل ” نسبة 5% من ذوى الهمم القادرين على العمل” مؤهلات متوسطة و عليا من الجنسين.
وظائف آخري:
شروط ومزايا وطرق التقدم
يشترط للراغبين أن لا يقل السن عن 18 سنة، و أن لا يزيد عن 30 سنة، ولا يشترط الخبرة، وتوفر شركة ليوني وايرنج سيتيمز لصناعة ضفائر السيارات للعاملين بها تأمينات طبية و اجتماعية، ومواصلات من والى الشركة، براتب 2400 جنية ” 1830 جنية أساسي، بالإضافة إلى 300 جنية حوافز و 270 جنية غلاء معيشة”، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 01028385066 – 22747715 – 0100155775
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرص عمل لجميع المؤهلات بشركة ليونى وايرنج سيستمز لضفائر السيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.