وظائف السعودية اليوم الجمعة 11/12/2020

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محمد سياف - ابو ظبي - وظائف السعودية للمقيمين بمصر، والمنشورة اليوم ضمن وظائف جريدة الأهرام الجمعة 11 ديسمبر 2020، العدد الأسبوعي، وقرص عمل للكيميائيين واخصائي البيئة البحرية، وجيولوجي مياه، ومهندس مدني للعمل في المملكة العربية السعودية، على أن ترسل السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني، في وظائف السعودية اليوم.

وظائف السعودية اليوم 2020

وظائف السعودية للمصريين والمنشورة اليوم ضمن وظائف جريدة الأهرام الجمعة الموافق 11/12/2020 هي كما يلي:

كيميائي حاصل على بكالوريوس كيمياء، خبرة لا تقل عن 10 سنوات بالقيام بالبحوث والدراسات والتقارير العلمية واعداد وكتابة الدراسات، وتنسيق فرق العمل الميدنية، ويجيد اللغة الإنجليزية.

اخصائي البيئة البحرية حاصل على درجة البكالوريوس بالعلوم البحرية، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات بأعمال المسوحات البحرية والساحلية، وحاصل على دورات في الغوص والمسوحات البحرية والساحلية.

جيولوجي مياه حاصل على درجة الماجستير او الدكتوراه بمجال تكنولوجيا المياه.

مهندس مدني حاصل على بكالوريوس بالهندسة المدنية، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات بأنشاء وتشغيل مرادم النفايات الصلبة والخطرة، ويجيد اللغة الإنجليزية.

برجاء ارسال السيرة الذاتية مدعومة بشهادات الخبرة وصورة شخصية حديثة على البريد الإلكتروني.

هذا الموضوع يحتوي على وظائف السعودية كيميائيين ومهندسين وجيولوجيين.

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