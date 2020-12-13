نظام جدارة شرح تسجيل الدخول والمميزات والشروط المطلوبة

نظام جدارة ، قامت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بإنشاء منظومة جدارة في عام 2011 وذلك حتى تسهل على المواطنيين السعوديين تنفيذ الإجراءات التي يحتاجون إليها للتوظيف إلكترونيًا.

وينبغي الإشارة إلى أن هذا النظام يأتي ضمن إجراءات كثيرة لتعزيز رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحويل جميع الخدمات في بلاد الحرمين إلى النظام الرقمي الإلكتروني، حتى تستطيع المملكة مواكبة التطور التكنولوجي الذي ينتشر في العالم كله.

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ما هو نظام جدارة ؟

هو عبارة عن نظام متكامل قامت السلطات السعودية بإقراره في عام 2011م / 1433هـ من خلال وزارة الخدمة المدنية ، ويعمل هذا النظام على تقديم المواطنين والمواطنات لطلبات التوظيف في القطاع الحكومي في المملكة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني وبدلًا من الذهاب إلى المكاتب الحكومية.

ويهدف هذا النظام إلى توفير عدد كبير من الوظائف في العديد من الخدمات بالقطاع الحكومي، وذلك للمواطنين الذين يرغبون بالعمل في الأجهزة الحكومية.

وإلى جانب جدارة، عكفت الأجهزة الحكومية السعودية، خلال الفترة الأخيرة، على تشجيع ومساعدة الباحثين عن عمل مناسب، ومن بين تلك التقنيات والوسائل برنامج نطاقات ، الرائد والمتميز، والذي أثبت خلال السنوات القليلة الماضية، نجاحًا منقطع النظير.

مميزات التسجيل في نظام جدارة

يوفر الموقع للمتقدمين خدمة استحداث جميع البيانات الخاصة بهم في أي وقت على مدار العام.

يتميز بشفافيته العالية.

يقوم النظام بتوفير خدمة التدقيق الفوري لجميع المعلومات التي يقوم بتسجيلها المواطن.

يوفر النظام إمكانية التواصل بين المواطن المتقدم على الوظيفة والوزارة وذلك عن طريق إرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم.

يتميز الموقع بأنه يوفر للمواطنين الوقت والجهد، كما أنه يساعد في بناء خطة المفاضلات على مدار العام.

بين الحين والآخر، تعلن الجهات الحكومية عن طرح وظائف جديدة، في مواقع إدارية ووظيفية مختلفة، ولعل من أفضل تلك المؤسسات، مصلحة الجمارك، التي أعلنت مؤخرًا عن جملة من الوظائف ، يمكن التقدم إليها والاستفادة منها.

تسجيل الدخول في نظام جدارة

يبحث عدد كبير من المواطنين والمواطنات السعوديين عن طريقة التسجيل في نظام جدارة وذلك حتى يستطيعوا التقديم في الوظائف المختلفة، وتتلخص طرق التقديم في الاتي:

يتم أولًا الدخول على الموقع الخاص بنظام جدارة. يتم كتابة البيانات التي يطلبها الموقع مثل (رقم الهوية الوطنية المكون من 10 أرقام – تاريخ الميلاد بالهجري – كتابة صورة التحقق الرمزية المكونة من 6 أرقام والموجودة أسفل الصفحة). يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة استمرار حتى تتم عملية التسجيل. سينقلك الموقع في الخطوة التالية إلى صفحة أخرى تحتوي على البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم، لذلك يجب أن تتأكد من صحة البيانات. في حالة عدم مطابقة البيانات الموجودة مع بياناتك الأصلية حينها يجب أن تتأكد من صحة رقم الهوية الذي قمت بإدخاله. كتابة الحالة الصحية الخاصة بالمتقدم مع ضرورة تحديد نوع الإعاقة في حالة وجود إعاقة. يتم بعد ذلك إدخال بيانات الاتصال الخاصة بالمتقدم والتي يمكن التواصل من خلالها مع الشخص. كتابة البيانات الخاصة بالدرجة العلمية. من الضروري الإجابة على جميع الأسئلة التي يطلبها الموقع. يقوم المتقدم بتحديد مهاراته. ثم تتم كتابة رقم المرور في الحقل الخاص به مع ضرورة تأكيده. يتم بعد ذلك التعهد على صحة جميع البيانات التي قام المتقدم بإدخالها. وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة حفظ.

شروط التسجيل في نظام جدارة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين والمواطنات الراغبين بالتسجيل في نظام جدارة ، وتتلخص أبرز هذه الشروط في الآتي:

ينبغي على المتقدم أن يكون حاصلًا على الجنسية السعودية.

ضرورة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو درجة أعلى من ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن سجل التدقيق الموجود في نظام جدارة يقوم بعرض نتيجة التحقق الذي قامت به الوزارة على بيانات المتقدم، وحينها يقوم المتقدم بالوصول إلى صفحة الدخول إلى نظام جدارة عليه لمعرفة نتيجة التحقق، كما يوفر الموقع للمتقدم إمكانية رفع اعتراض على نتيجة التدقيق.

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الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم طريقة التسجيل في نظام جدارة ، كما أننا أطلعناكم على الشروط الواجب توافرها للتقديم في وظائف الخدمة المدنية جدارة ، وسنسهب في مقالات قادمة أكثر، حول منصة جدارة للتوظيف وآخر العروض المتميزة في هذا الجانب بإذن الله.