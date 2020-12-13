لجميع المؤهلات| فرص عمل بسلسلة مطاعم راية

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن مطاعم أوفيو ” مطاعم راية” عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، وذلك للعمل بفروع مطاعم راية بالشيخ زايد والزمالك والمعادي والتجمع، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة وظائف سلسلة مطاعم رايــــــــــــــــــــــــة مطلوب مسئولين مشتريات، ويشترط خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين. مطلوب مساعدين مديرين، ويشترط مؤهلات عليا ومتوسطة ولا يزيد السن عن 40 سنة. مطلوب ويتر، مؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسط. مطلوب كابتن، ويشترط السن من 18 إلى 40 سنة. مطلوب باريستا، جميع المؤهلات. مطلوب شيفات في جميع التخصصات، ويشترط مؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسطة. مطلوب استيوارد. مطلوب يتم ليدر. وظائف آخري: شروط ومزايا وطرق التقدم يشترط لجميع الوظائف أن لا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، ومؤهل لا يقل عن متوسط، للعمل بفروع ” الشيخ زايد – الزمالك – المعادي – التجمع” وتقدم الشركة للراغبين مرتبات مجزية وتأمينات صحية واجتماعية وتامين على الحياه، بالإضافة إلى اجازة أسبوعية وبونص، والعمل 9 ساعات، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى ملئ الاستمارة التالية من خلال الرابط التالي ” وظائف سلسلة مطاعم راية“.

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