رابط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد.. وإليكم الشروط الخاصة بالتقديم وموعده

وظائف وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كل التفاصيل الخاصة بوظائف وزارة الدفاع التي أعلنت عنها منذ فترة بسيطة، وبدأ التقديم فيها منذ أمس الأحد الموافق 13 من ديسمبر 2020 الموافق 28 جمادي الأخر 1442، وهناك بعض الشروط والمستندات التي كشفت عنها وزارة الدفاع حتى يتمكن المواطنين من الحصول على الوظائف، وهذا ما نستعرضه عليكم الآن.

وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد

كشفت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن وظائف القبول الموحد التابع للقوات المسلحة، حيث سيتم قبول دفعة جديدة من الرجال في الوظائف التجنيدية، والتي يبدأ التقديم فيها من يوم 13 ديسمبر ح2020 الموافق 28 جمادي الأخر حتى 17 من ديسمبر 2020 الموافق من جمادي الأولى 1442 أي لمدة أربعة أيام.

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد

كشفت بوابة القبول الموحد عن قبول دفة جديدة للوظائف التجنيدية التي تخص الرجال فقط، وأعلنت وزارة الدفاع الشروط الخاصة بالقبول في تلك الوظائف وهي:

أن لا يكون متزوج من امرأة غير سعودية.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لابد أن يكون المتقدم يتمتع بحسن سير وسلوك وغير محكوم عليه بأي جرائم.

أن يتراوح عمر المتقدم في وظائف الدفاع ما بين 17 و40 عاماً.

عليه أن يجتاز كل الاختبارات الخاصة بوظائف الدفاع القبول الموحد.

أن يكون حاصل على مؤهل مناسب.

أن لا يسبق له والتحق بأي وظائف عسكرية.

لابد أن يتناسب وزنه مع طوله الذي لا يقل عن 160 سم.

طريقة التقديم في وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد

على الراغبين التي تتوافر فيهم شروط القبول في وزائف وزارة الدفاع سرعة التقديم قبل انتهاء الفترة المحددة، وسيتم التقديم في تلك الوظائف من خلال موقع وزارة الدفاع وكتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم والتأكد من صحتها وإرفاق الأوراق المطلوبة.