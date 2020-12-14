وظائف وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كل التفاصيل الخاصة بوظائف وزارة الدفاع التي أعلنت عنها منذ فترة بسيطة، وبدأ التقديم فيها منذ أمس الأحد الموافق 13 من ديسمبر 2020 الموافق 28 جمادي الأخر 1442، وهناك بعض الشروط والمستندات التي كشفت عنها وزارة الدفاع حتى يتمكن المواطنين من الحصول على الوظائف، وهذا ما نستعرضه عليكم الآن.وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد
كشفت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن وظائف القبول الموحد التابع للقوات المسلحة، حيث سيتم قبول دفعة جديدة من الرجال في الوظائف التجنيدية، والتي يبدأ التقديم فيها من يوم 13 ديسمبر ح2020 الموافق 28 جمادي الأخر حتى 17 من ديسمبر 2020 الموافق من جمادي الأولى 1442 أي لمدة أربعة أيام.شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد
كشفت بوابة القبول الموحد عن قبول دفة جديدة للوظائف التجنيدية التي تخص الرجال فقط، وأعلنت وزارة الدفاع الشروط الخاصة بالقبول في تلك الوظائف وهي:
- أن لا يكون متزوج من امرأة غير سعودية.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لابد أن يكون المتقدم يتمتع بحسن سير وسلوك وغير محكوم عليه بأي جرائم.
- أن يتراوح عمر المتقدم في وظائف الدفاع ما بين 17 و40 عاماً.
- عليه أن يجتاز كل الاختبارات الخاصة بوظائف الدفاع القبول الموحد.
- أن يكون حاصل على مؤهل مناسب.
- أن لا يسبق له والتحق بأي وظائف عسكرية.
- لابد أن يتناسب وزنه مع طوله الذي لا يقل عن 160 سم.
على الراغبين التي تتوافر فيهم شروط القبول في وزائف وزارة الدفاع سرعة التقديم قبل انتهاء الفترة المحددة، وسيتم التقديم في تلك الوظائف من خلال موقع وزارة الدفاع وكتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم والتأكد من صحتها وإرفاق الأوراق المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد.. وإليكم الشروط الخاصة بالتقديم وموعده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.