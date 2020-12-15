وظائف خالية بشركة خير بلدنا هايبر ماركت لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - يعلن هايبر خير بلدنا فرع الإسكندرية ” شارع محمود العيسوي- قسم المنتزه بالإسكندرية” عن حاجته إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، و بمرتبات مجزية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة خير بلدنا هايبر ماركت

مراقب مخزون، يشترط خبرة ومؤهلات عليا أو متوسطة. موظف استلامات، يشترط مؤهلات عليا أو متوسطة. أمين مخزن، جميع المؤهلات. موظف لوجستيك، يشترط خبرة. مشرف كاشير، يشترط خبرة ومؤهلات عليا. مدير جروسري، يشترط خبرة ومؤهلات عليا أو متوسطة. مشرف جزارة، مؤهلات وبدون. بائع بقاله واجبان، مؤهلات وبدون. طيارين، مؤهلات عليا أو متوسطة. مشرف ممرات، يشترط خبرة. منسقي ممرات، جميع المؤهلات. مشرف مجمدات، يشترط خبرة. منسق مجمدات، يشترط مؤهلات عليا أو متوسطة. امن خبرة، جميع المؤهلات.

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شروط ومزايا وطرق التقدم

يشترط خبرة في مجال العمل، ويوفر للراغبين مرتبات مجزية وتنافسية لجميع المتقدمين، وتدريب وشهادات، بالإضافة إلى شنط تموينية شهرية ليك ولأسرتك، وتأمينات طبية واجتماعية، وللراغبين في التقدم للوظائف يرجى ملئ استمارة الوظائف الخاصة بالشركة من خلال الرابط التالي” وظائف هايبر خير بلدنا“.