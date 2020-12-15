تصل إلى 12 ألف جنيه رواتب الوظائف الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة اليوم

قامت محافظة الجيزة بالإعلان عن وظائف جديدة للخريجين من الذكور والإناث بغرض التخفيف عن أعباء المواطنين في ظل أزمة كورونا، والأعباء الإقتصادية الملقاة على عاتق الشباب، حيث أعلنت الحافظة عن الإحتياج لعدد من الوظائف المتعلقة بالدعم الفني لشركات الإنترنت والاتصالات المصرية.

وقالت وزارة الإتصالات المصرية ان عددا من الوظائف برواتب تصل الى 12 ألف جنيه أصبحت متوفرة الأن ووضحت الشروط والأحكام الخاصة بها، وذكرت الوزارة أن هذه الجهود كانت لتدعم جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وأكدت على مبدأ تكافؤ الفرص وأن جميع الوظائف المقدمة تشرف عليها هيئات رقابية.

شروط التقدم للوظائف الخالية

يمنع التقدم للمؤهلات المتوسطة والفوق المتوسطة وأن يكون الراغب في الوظيفة حاصل على مؤهل عالي.

السن لا يقل عن 21 عام.

ممنوع التقدم للطلبة.

أن تكون مخارج الحروف سليمة وفصيح اللسان بالإضافة الى حسن الكلام وأدب الحوار وذلك لتحدثه مع العملاء من خلال الكول سنتر.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

وهذا على أن تكون ساعات العمل الرسمية 8 ساعات غير محسوب منهم ساعة استراحة في المنتصف، وللفرد يومين أجازة فى الأسبوع، أما ساعات العمل فيتم تثبيتها من الشهر الثاني.

ملحوظة: الأماكن المتوفرة : المهندسين، مدينة نصر ،المعادي ،الدقي، مصر الجديدة ،العباسية

الممرتبات

وظائف اللغة العربية 3 ألاف جنية.

وظائف اللغة الإنجليزية 4 ألاف جنية مستوى اللغة ممتاز.

وظائف اللغة الألمانية وباقي اللغات تبدأ من 5300 الى 12 ألف مستوى اللغة c1