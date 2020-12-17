كيف يمكنك العمل من المنزل مدخل بيانات مع الراتب المتوقع وأفضل مواقع العمل

كيف يمكنك العمل من المنزل مدخل بيانات؟ وماهو الراتب المتوقع وأفضل مواقع العمل عن بعد في ادخال البيانات عبر الإنترنت، كل ما تحتاج أن تعرفه عن وظيفة مدخل البيانات عن بعد نقدمه لكم اليوم من خلال موقع ثقفني، مع شرح وظيفة مدخل بيانات عبر الإنترنت ومسئولياته بالتفصيل وتوضيح افضل مواقع العمل في ادخال البيانات من المنزل، كما نبرز لكم متوسط الدخل الشهري المتوقع من وظيفة ادخال البيانات وكيف تصبح مدخل بيانات محترف من المنزل؟، وما هي الأدوات التي تساعدك على إنجاز مهامك بسرعة وتحقيق أعلى عائد شهري.

العمل من المنزل مدخل بيانات

وظيفه ادخال البيانات عبر الإنترنت هي وظيفة من أسهل أنواع فرص العمل المتاحة أونلاين من حيث الفكرة؛ ولهذا السبب عليها إقبال عالي جدا، ومهمتك الأساسية تتمثل في نقل البيانات من مكان الى مكان آخر مثل مثل فواتير شركة أو بيانات عملة أو أسماء منتجات، وتقوم بإدخالها عن طريق جهاز الحاسب في موقع الشركة أو في ملف اكسل أو في أي موقع آخر تحدده الشركة.

العمل من المنزل مدخل بيانات وظيفة لديها الكثير من الأنواع ومتنوعة المتطلبات، ونتيجة لذلك ووفقا لنوع العمل المطلوب يبدأ متوسط العائد من ادخال البيانات من دولار واحد في الساعة، وقد يصل الى أكثر من عشرين وثلاثين دولار فى الساعة على حسب نوع البيانات المنقولة والمهارات المطلوبة، وفي الكثير من الأوقات لن تكون وظيفتك اكثر من مجرد نقل بيانات من ملف معين، وفي أوقات أخرى تطلب الشركة منك أن تقوم باستخراج البيانات بنفسك من صور أو مقاطع فيديو، أو تقوم بالبحث عن تلك البيانات في جوجل ومن ثم تجميعها فى ملف واحد على شكل بحث وتكتب المصدر.

ماذا تحتاج لكي تبدأ في العمل في ادخال البيانات

تحتاج إلى جهاز كمبيوتر ويفضل ان يكون لديك خبرة في التعامل عليه، وان يكون لديك سرعة في استخدام الكي بورد وهذا عامل أساسي؛ لأن معظم الشركات الكبيرة بتطلب حتى ادني 150000 ضغطة ذر في الساعة وهذه بالنسبة للمحترفين، ولكن يتواجد مواقع تقبل للمبتدئين في حالة إنهائك العمل المطلوب الوقت المحدد

يجب أن تستطيع التعامل مع عدة برامج هامة يقوم موظف إدخال البيانات باستخدامها في العمل باستمرار، وهي برنامج الوورد word، برنامج الباور بوينت power point، برامج الإكسل excel، برامج الأكسس access، البروجيكت project، الأوبن أوفيس open office، ويمنك فقط البدء ببرنامجي وورد واكسل، ويمكنك تعلمها بسهولة من خلال شرح اليوتيوب وبالتفصيل وبالمجاني.

مسؤوليات مدخل البيانات

تتمثل مسئوليات العمل من المنزل في ادخال البيانات في تنظيم وإدارة الملفات والسجلات، وإدخال البيانات بشكل دقيق الى الأجهزة وعلى البرامج المختلفة، ومراقبة جودة البيانات المدخلة من خلال تحديد الأخطاء وتصحيحها، بالاضافة إلى إعداد التقرير عند الحاجة الي ذلك وتوفير الطرق التي تمكن العميل من الاستعلام عن هذه البيانات في أي وقت، وكذلك يقوم مدخل البيانات بحفظ وتأمين البيانات المدخلة بطرق الحماية المختلفة وقد يتطلب الأمر حفظ نسخة احتياطية كاملة، كما يتطلب منه إعداد وترتيب مصادر البيانات الخاصة بالشركة ومراجعتها للتأكد من استيفائها بالكامل

كيف تصبح مدخل بيانات محترف

ويجب كي تصبح مدخل بيانات محترف أن تعلم نفسك وتطور من أدائك، مع المعرفة التامة لاستخدام الكمبيوتر والكتابة على لوحة المفاتيح بشكل سريع بالغتين العربية والانجليزية ويجب أن تكون دقيق في كتابتك وبدون أي أخطاء إملائية، ويفضل الانضمام إلى مجموعات وظائف إدخال البيانات لإيجاد فرص عمل مناسبة ولاكتساب خبرة من المحترفين في المجال، أو يمكنك التقديم مباشرة على مواقع العمل في ادخال البيانات أونلاين، وننصحك بخمسة مواقع للبدء في هذا المجال وهي مواقع freeelancer ،upwork ،amazon ،the smart crowd ،flex jobs.