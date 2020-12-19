وظائف كلية الملك فهد الأمنية1442 ورابط التقديم وأهم الشروط

وظائف كلية الملك فهد، تم الإعلان عن وجود بعض الوظائف الشاغرة بكلية الملك فهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية حيث ذكرت الإدارة العامة للقبول المركزي للشؤون العسكرية عن بدء تلقي طلبات التسجيل للحصول على تلك الوظائف بحيث يكون بدء تلقي طلبات التقديم يوم السبت الموافق الرابع من جمادي الأول 1442 ويستمر التقديم حتي يوم الخميس الموافق التاسع من نفس الشهر وتتوفر هذه الوظائف للرجال فقط برتبة عسكرية جندي وجندي أول ومن خلال هذا المقال نوضح رابط التقديم وأهم الشروط المطلوبة للقبول.المؤهل العلمي ورابط التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية1442
- الوظيفة العسكرية برتبة جندي يتوجب الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- الوظيفة العسكرية برتبة جندي أول شهادة البكالوريوس والدبلوم بحد أدني سنتين وذلك في التخصصات التالية:
- التخصصات الطبية(صيدلة، تمريض، أجهزة طبية، مختبرات طبية، علاج طبيعي).
- التخصصات العلمية والنظرية(السكرتير التنفيذي، العلاقات العامة، إدارة الموارد البشرية، غدارة المستودعات، نظم معلومات الحاسب الآلي أنظمة المحاسبة، شبكات الحاسب الآلي، فني اتصالات،تقنية تبريد وتكييف، تقنية التشييد المدني، الإخراج التلفزيوني، التصوير الفوتوغرافي، تسويق ومبيعات) ويتم التقديم من خلال منصة أبشر توظيف حيث تبدأ المنصة في بدء تلقي طلبات التقديم يوم السبت الموافق 4/5/1442ويستمر لمدة ستة أيام متتالية.
تم الإعلان عن مجموعة مهمة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم حتي يستطيع شغل هذه الوظائف وهذه الشروط هي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ونشأ وتربي بالمملكة العربية السعودية ويستثني من ذلك من نشأ مع والديه خارج المملكة في خدمة الوطن.
- يجب ألا يكون قد سبق وصدر حكم في أحد القضايا المخلة بالشرف والأمانة بحق المتقدم.
- يتوجب على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية.
- يجب أن يكون المتقدم حاملاً المؤهل العلمي المطلوب.
- يجب ألا يكون المتقدم متزوج بزوجة غير سعودية.
- يجب أن يتوافر في المتقدم السمعة الطيبة والسيرة الحسنة والسلوك الجيد.
- يجب ألا يكون المتقدم قد حصل سابقاً على أحد الوظائف العسكرية.
- بالنسبة للمتقدم الحاصل على المؤهل العلمي المطلوب من خارج المملكة يستوجب عليه معادلة شهادته وتصديقها من وزارة التعليم السعودية.
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