وظائف كلية الملك فهد الأمنية1442 ورابط التقديم وأهم الشروط

وظائف كلية الملك فهد، تم الإعلان عن وجود بعض الوظائف الشاغرة بكلية الملك فهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية حيث ذكرت الإدارة العامة للقبول المركزي للشؤون العسكرية عن بدء تلقي طلبات التسجيل للحصول على تلك الوظائف بحيث يكون بدء تلقي طلبات التقديم يوم السبت الموافق الرابع من جمادي الأول 1442 ويستمر التقديم حتي يوم الخميس الموافق التاسع من نفس الشهر وتتوفر هذه الوظائف للرجال فقط برتبة عسكرية جندي وجندي أول ومن خلال هذا المقال نوضح رابط التقديم وأهم الشروط المطلوبة للقبول.

الوظيفة العسكرية برتبة جندي يتوجب الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. الوظيفة العسكرية برتبة جندي أول شهادة البكالوريوس والدبلوم بحد أدني سنتين وذلك في التخصصات التالية:

التخصصات الطبية(صيدلة، تمريض، أجهزة طبية، مختبرات طبية، علاج طبيعي).

التخصصات العلمية والنظرية(السكرتير التنفيذي، العلاقات العامة، إدارة الموارد البشرية، غدارة المستودعات، نظم معلومات الحاسب الآلي أنظمة المحاسبة، شبكات الحاسب الآلي، فني اتصالات،تقنية تبريد وتكييف، تقنية التشييد المدني، الإخراج التلفزيوني، التصوير الفوتوغرافي، تسويق ومبيعات) ويتم التقديم من خلال منصة أبشر توظيف حيث تبدأ المنصة في بدء تلقي طلبات التقديم يوم السبت الموافق 4/5/1442ويستمر لمدة ستة أيام متتالية.

المؤهل العلمي ورابط التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية1442أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم

تم الإعلان عن مجموعة مهمة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم حتي يستطيع شغل هذه الوظائف وهذه الشروط هي: