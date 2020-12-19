تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 لخريجي الثانوية العامة “رابط التسجيل – الشروط”

ننشر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني العسكري، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن فتح باب القبول والتسجيل بالكلية من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حيث تُعد الإدارة هي المسؤولة بشكل مباشر عن كافة الإجراءات الخاصة بالقبول والتسجيل التي تتعلق بقبول الطلاب في الكلية، إلى جانب حفظ الملفات على غرار عمادات القبول بالجامعات بالمملكة العربية السعودية.

وقد تم الإعلان من جانب الإدارة عبر بوابة ابشر توظيف العسكرية عن مواعيد بدء التقديم في كلية الملك فهد الأمنية ونهايته، والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم بالكلية، بالإضافة إلى التخصصات المطلوبة والمؤهل الدراسي اللازم لشغل الرتبة المتاحة لدى الكلية، ومن خلال موقع ثقفني نوفر كافة التفاصيل التي تتعلق بعملية التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية 1442.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بشكل رسمي عبر بوابة أبشر التوظيف عن مواعيد التقديم في كلية الملك فهد الأمنية، حيث يمكنكم التعرف على مواعيد البدء في استقبال طلبات التسجيل في الكلية من خلال النقاط التالية:

يبدأ التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 4 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 19 ديسمبر 2020م.

تنتهي عملية استقبال الطلبات في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 9 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 14 ديسمبر 2020م.

رابط بوابة أبشر توظيف للتسجيل

يتم التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للتعيين على رتبة (جندي أول – جندي) وفق المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم سواء كان دبلوم سنتين فأكثر أو من خريجي الثانوية العامة من خلال الدخول إلى بوابة أبشر التوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

ومن يرغب في دخول موقع ابشر التوظيف العسكري الإلكتروني، يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي التالي (jobs.sa)، ويجب العلم أن البوابة لا تشترط التسجيل المسبق عليها لكي تتمكن من تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 للمنطبق عليهم الشروط، ولكن يتم التسجيل مباشرةً باتباع الخطوات العامة للتسجيل فقط.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك من كانت نشأته مع والده خلال خدمته للملكة في خارجها.

توفر حسن السيرة والسلوك والسمعة.

لا يكون قد تم الحكم عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو تم إنهاء خدمته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سببٍ كان.

لا يكون المتقدم موظفاً بأي جهة حكومية.

تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية.

اجتياز كافة إجراءات القبول واختباراته.

حصول المتقدم على المؤهل الدراسي المطلوب للرتبة المتقدم عليها.

معادلة الشهادة الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

أن يتوفر لدى المتقدم على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية الصلاحية خلال فترة التقديم.

أن يكون المتقدم قد أكمل الـ22 من عمره، وألا يتجاوز الـ30 من العمر وقت تقديم الطلب.

توفر اللياقة الطبية لدى المتقدم وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

أن يكون حائزاً على المؤهلات النظامية المطلوبة للتخصصات الجامعية المعلن عنها، وبتقدير لا يقل عن (جيد) من جامعة سعودية أو معادلة مقبولة لدى وزارة التعليم العالي.

لا يقل الطول عن 168 سم.

اجتياز الامتحانات التقويمية والمقابلة الشخصية.

أن لا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

شروط التقديم لكلية الملك فهد الأمنية