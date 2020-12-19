الخطوط الجوية السعودية تعلن فتح باب التقديم في وظائف مضيفات 1442

الخطوط الجوية السعودية هي الشركة الوطنية الرائدة في مجال النقل الجوي داخل المملكة العربية السعودية تعلن عن فتح باب التقديم على فرص عمل في وظائف مضيفات لعام 1442 وذلك للعمل في مجال الضيافة على الجوية على طائرات الخطوط الجوية السعودية ، وكشفت الخطوط الجوية السعودية عن الشروط اللازمة المطلوب توافرها في المتقدمات لشغل وظائف الضيافة الجوية على متن خطوطها المنتشرة بكافة أنحاء العالم، كذلك فقد أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن رابط التسجيل في وظيفة مضيفات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

شروط شغل وظائف مضيفات على متن الخطوط الجوية السعودية:-

حددت الخطوط الجوية السعودية مجموعة من المهارات والشروط التي يجب على المتقدمات لشغل وظائف الضيافة الجوية المعلن عنها وهي كالتالي:-

* أن تكون المتقدمة لشغل وظائف مضيفات سعودية الجنسية.

* ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن مؤهل الثانوية العامة.

* ألا يقل عمر المتقدمة لشغل وظائف مضيفات بالخطوط السعودية عن 20 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً.

* أن يتناسب الوزن مع الطول وفقاً للمعايير المحددة من قبل الشركة.

* ضرورة اجتياز الفحص الطبي اللازم لشغل الوظيفة المعلن عنها.

* اجتياز الاختبار الموحد الخاص بإتقان اللغة الانجليزية (STEP) من قبل QIYAS بدرجة لا تقل عن 72.

* ألا يزيد تاريخ إصدار الاختبار عن عامين من تاريخ التقدم بالطلب للعمل في الوظيفة المطلوبة.

* لن تقبل شركة الخطوط الجوية السعودية اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.

* جميع المرشحين للعمل في وظائف مضيفات في شركة الخطوط الجوية السعودية ملزمات بهذا الاختبار بما في ذلك الخريجين المرشحين من خارج المملكة.

المرفقات المطلوبة:-

* السيرة الذاتية الشخصية للمتقدمة.

* بطاقة هوية سعودية للمتقدمة تكون سارية لمدة 6 أشهر على الأقل.

* جواز سفر للمتقدمة ساري المفعول أيضاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

* شهادة رسمية موضح بها ما يلي:- (المعدل العام، المعدل التراكمي (الحد الأدنى من الثانوية العام) وفي حالة الحصول على الشهادات الرسمية من خارج المملكة لا بد أن يتم إرفاق خطاب اعتمادها من قبل وزارة التعليم السعودية.

* الاختبار المعياري الخاص بإتقان اللغة الانجليزية بحد أدني 72 درجة.

رابط التقديم في وظائف مضيفات للعمل على الخطوط الجوية السعودية:-

يمكن للراغبين في التقدم ممن تجدن في أنفسهن مطابقة الشروط التي تم ذكرها في الأعلى، القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخطوط الجوية السعودية وظائف، والقيام بالتسجيل على موقع الخطوط الجوية السعودية وتسجيل البيانات وإرفاق المرفقات المطلوبة.

يذكر أن الخطوط الجوية السعودية قامت بتغيير الزي الخاص بالمضيفات على متن الخطوط الجوية السعودية والذي أصبح كالتالي:-