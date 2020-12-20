انت الان تتابع تفاصيل خبر براتب 250 جنيه يوميًا| وظائف خالية بشركة العربي للخريجين والطلبة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات وحديثي التخرج، بالإضافة إلى الطلبة، حيث تعلن شركة العربي كبرى الشركات العاملة في مجال الأجهزة الكهربائية، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة، للعمل في فروع الشركة على مستوى الجمهورية، على أن يكون العمل بشكل مؤقت أو دائم، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف على مصر فايف.

وظائف شركة العربي للأجهزة الكهربائية

مطلوب برموتر، مؤهلات عليا وطلبة للجنسين. مطلوب مسئولين عن البيع للعمل داخل الفروع، ويشترط مؤهلات عليا ومتوسطة وطلبة للجنسين.

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الشروط وطرق التقدم للوظائف

ويشترط للراغبين في التقدم للوظائف أن لا يزيد السن عن 30 سنة، والتقدم لكلا الجنسين، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي أو طلاب، وتوفر الشركة مرتبات تتراوح ما بين 200 إلى 250 جنيها يوميا، والعمل 9 ساعات، وذلك للعمل بفروع الشركة بالمحافظات التالية ” الإسكندرية – الغردقة – الشرقية – القليوبية – الغربية – الدقهلية -الإسماعيلية – مرسى مطروح – بنى سويف – أسوان – الأقصر – سوهاج – المنوفية – أسيوط – السويس”.

ولمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المتاحة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة على استمارة التقديم المذكورة بالرابط التالي ” وظائف العربي للأجهزة الكهربائية“.