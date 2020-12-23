رابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض وجدة

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالمملكة العربية السعودية عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بالجامعة في الرياض وجدة ومن خلال تلك المقالة نوضح لكم التخصصات المطلوبة والشروط ورابط التقديم. التخصصات المطلوبة لوظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية التخصصات المطلوبة لوظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أولاً: التخصصات المطلوبة بالرياض أخصائي مزايا وتعويضات.

أخصائي التطوير التنظيمي.

أخصائي علم النفس الإكلينيكي.

منسق برامج الدراسات العليا.

محلل معلومات القوي العاملة.

مساعد إداري ثالث. ثانياً: التخصصات المطلوبة بجدة أمين مكتبة مساعد. الشروط المطلوبة لكل تخصص الشروط المطلوبة لكل تخصص أولاً: بالنسبة لوظيفة أخصائي مزايا وتعويضات. الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال والموارد البشرية أو ما يعادلها. يتوجب إجادة اللغة الإنجليزية. يتطلب وجود خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال الموارد البشرية ومجال المزايا والتعويضات. ثانياً: بالنسبة لوظيفة أخصائي التطوير التنظيمي. الحصول على درجة البكالوريوس في مجال الموارد البشرية. إتقان وإجادة اللغة الإنجليزية. وجود خبرة في مجال التطوير التنظيمي لا تقل عن أربع سنوات. ثالثاً: بالنسبة لوظيفة أخصائي علم النفس الإكلينيكي. الحصول علي البكالوريوس في علم النفس الإكلينيكي. إجادة اللغة الإنجليزية. يستلزم وجود خبرة لا تقل عن ست سنوات. رابعاً: بالنسبة لوظيفة منسق برامج الدراسات العليا الحصول على البكالوريوس في مجال الإدارة الصحية والصحة العامة. إتقان اللغة الإنجليزية. يتطلب وجود خبرة لا تقل عن اربع سنوات. خامساً: بالنسبة لوظيفة محلل معلومات القوي العاملة. الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أونظم المعلومات أو إدارة الموارد البشرية. إجادة اللغة الإنجليزية. وجود خبرة لا تقل عن أربع سنوات في المجالات المطلوبة. سادساً: بالنسبة لوظيفة مساعد إداري ثالث. الحصول على درجة البكالوريوس في مجال علوم المكتبات أو ما يعادلها. إتقان اللغة الإنجليزية. وجود خبرة لا تقل عن عام في مجال السكرتارية أو مجال الأعمال. سابعاً: بالنسبة لوظيفة أمين مكتبة مساعد. الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال علوم المكتبات والمعلومات. إتقان اللغة الإنجليزية. خبرة لا تقل عن أربع سنوات. رابط التقديم والمستندات المطلوبة رابط التقديم والمستندات المطلوبة بالنسبة للمستندات المطلوبة يتطلب إحضار الأصل وصورة للآتي(المؤهل العلمي، شهادة الخبرة، الهوية الوطنية السارية، الشهادات التدريبية) ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني والدخول على التوظيف ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة واختيار الوظيفة التي تناسبك للتقديم عليها، هذا ويتطلب أيضاً إجراء فحص طبي واجتياز المقابلة الشخصية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض وجدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.