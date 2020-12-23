فرص عمل في براند هاوس لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - يعلن براند هاوس الزقازيق للملابس الكلاسيك عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف المجالات، للعمل بالزقازيق، وفروع طنطا و القاهرة برواتب تبدأ من 1800 إلى 4000 جنيه، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي على مصر فايف.

وظائف براند هاوس للملابس الكلاسيك

مطلوب مدير فرع، ويشترط مؤهلات عليا ومتوسطة، وخبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يتراوح ما بين 3250 إلى 4000 جنية. مطلوب مندوبين مبيعات داخل الفروع، مؤهلات عليا ومتوسطة، والسن لا يزيد عن 35 سنة، براتب يبدأ من 2250 جنية إلى 3000 جنية. مطلوب عمال مخزن، مؤهلات متوسطة، براتب يبدأ من 2250 إلى 2500 جنية. مطلوب عمال نظافة، مؤهلات وبدون، براتب يبدأ من 1800 جنية إلى 2000 جنية.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وان لا يقل المؤهل عن متوسطة، وتوفر الشركة رواتب مجزية ومكافئات وفرص للترقي وتأمينات طبية واجتماعية، ولمن يرغب في التقدم للوظائف المطلوب يرجى تعبئة البيانات المطلوب باستمارة الوظائف الخاصة بشركة براند هاوس بالرابط التالي “ وظائف براند هاوس الزقازيق“.