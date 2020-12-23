جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وظائف جديدة خالية لعام 1442

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ، لتستقبل وظائف جديدة حيث تفتح أبوابها لتستقبل العديد من العاملين الجدد من الجنسين (الرجال والنساء) وذلك لوظائف عديدة سوف يتم ذكرها لحضراتكم، وأيضاً بشروط معينة يجب على المتقدم أن يمتلكها، وكما أوضحت جامعة الملك سعود أن عدد الوظائف الخالية أكثر من 23 وظيفة في مدن مختلفة في المملكة العربية السعودية مثل: العاصمة الرياض، مدينة الاحساء ومدينة جدة، والآن سوف نتعرف مع حضراتكم ما هي الوظائف الشاغرة وشروط الحصول عليها والشروط التي يجب توافرها في المتقدم للوظائف.

ما هي الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للوظائف في جامعة الملك سعود

لقعد أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدم من الجنسين وهي:

أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية. يجب أن يكون المتقدم بارعاً في استخدام الكمبيوتر وكذلك برامجه. ينبغي أن يمتلك سنوات خبرة تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات. أن يكون مستوي المتقدم في اللغة الإنجليزية جيداً.

الوظائف المتاحة في جامعة الملك سعود بالتفصيل

الوظائف الشاغرة للرجال والنساء في مدينة الرياض

اخصائي موارد بشرية.

اخصائي علم نفس إكلينيكي أول.

فني مختبر ثاني في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.

مساعد بحث أول.

اخصائي إحصاء.

أخصائي إحصاء حيوي.

ممرض ثاني في مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية.

منسق أبحاث ثاني في مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية.

مدقق ثاني.

مساعد إداري ثالث.

اخصائي توظيف ثالث (خاصة بالنساء فقط).

مدقق ثاني (خاصة بالرجال والنساء).

مدقق ثالث (خاصة بالرجال والنساء)..

داعم فني ثاني (خاصة بالنساء فقط).

مساعد بحث أول.

مساعد بحث ثاني.

مساعد أمين مكتبة.

مساعد إداري ثالث.

مسئول تدريب الحماية من الحريق.

مراقب إطفاء.

إطفائي.

مسئول المناوبات.

مساعد إداري رابع.

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وأيضا من الوظائف الأخرى المتاحة بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز

مسئول شئون طلاب ثاني.

أخصائي بيولوجي.

منسق مركز تدريب.

منسق أبحاث ثالث.

محلل معلومات القوى العاملة.

مساعد إداري ثاني.

منسق اتصالات.

طاقم تمريض.

اخصائي مزايا وتعويضات.

اخصائي التطوير التنظيمي في الرياض.

يمكنكم التقديم من خلال الموقع الرسمي للتوظيف كما يسعدنا استقبال طلباتكم واستفساراتكم بموقع ثقفني على مدار الساعة وسنحاول جاهدين بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن، مع تمنياتنا بالنجاح والقبول في أحدى الوظائف الشاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بإذن الله.