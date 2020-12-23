وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ، وشروط الحصول عليها حيث أعلنت جامعة الملك سعود عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة وهم 23 وظيفة متاحة للجنسين من الرجال والنساء في بعض مدن المملكة العربية السعودية وهي (جدة – الرياض – الأحساء) ويجب على المتقدم أن يتمتع بالجنسية السعودية ويكون حاصلاً على أحدى هذه الشهادات (الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس حتي الوصول إلى الماجستير والدكتوراه) وأيضاً ينبغي على المتقدم أن يجيد استخدام الحاسب الآلي وبرامج الحاسوب وأن تتوافر لديه سنوات خبرة ما بين سنة إلى 4 سنوات خبرة بشرط ألا تقل عن سنة واحدة نهائياً.

وظيفة أخصائي التطوير التنظيمي

ينبغي أن يحصل المتقدم علي بكالوريوس الموارد البشرية أو ما يعادل هذا. يجب علي المتقدم أن يكون مستواه جيد في اللغة الإنجليزية.

شروط الحصول على وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1442

أن يكون لدي المتقدم خبرة في هذا المجال 4 سنوات علي الأقل.

وظيفة أخصائي مزايا وتعويضات

يجب أن يحصل الشخص المتقدم علي بكالريوس إدارة أعمال وموارد بشرية أو ما يعادل هذا. أن يكون مستواه في اللغة الإنجليزية جيد. لابد أن يكون لدي الشخص المتقدم خبرة 4 سنوات على الأقل في هذا المجال.

وظيفة منسق برامج الدراسات العليا

لابد من حصوله على بكالوريوس في مجال الإدارة الصحية والصحة العامة. ينبغي على الشخص المتقدم أن يكون متقن للغة الإنجليزية. أن يكون لديه خبرة 4 سنوات على الأقل.

وظيفة أخصائي علم النفس الإكلينيكي

يجب أن يحصل المتقدم على بكالوريوس علم النفس الإكلينيكي. يجب أن يجيد اللغة الانجليزية. لابد من وجود خبرة 6 سنوات على الأقل.

وظيفة مساعد إداري ثالث

يجب حصول المتقدم على بكالوريوس علوم المكتبات أو ما يعدل هذا. أن يكون المتقدم متقن للغة الانجليزية. ينبغي أن يكون لديه خبرة سنة على الأقل في مجال الأعمال والسكرتارية.

وظيفة محلل معلومات قوى العاملة

يجب حصول المتقدم على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال إدارة الموارد البشرية أو مجال نظم المعلومات. يجب أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية. لابد من وجود خبرة لدى المتقدم 4 سنوات على الأقل في هذه المجالات (الموارد البشرية أو إدارة الأعمال ونظم المعلومات).

وظيفة مساعد أمين مكتبة

يجب حصول المتقدم على بكالوريوس علوم مكتبات أو المعلومات أو ما يعادل هذا. أن يكون المتقدم متقن للغة الإنجليزية. لابد أن يكون لديه خبرة 4 سنوات على الأقل.

ما هي الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم على أي وظيفة بجامعة الملك سعود ورابط التقديم

أوضحت جامعة الملك سعود أنه يجب إحضار هذه الأوراق عند التقديم أصل وصورة كل ورقة (شهادة الخبرة – الهوية – الوطنية الخاصة بالمتقدم وشرط أن تكون سارية – المؤهل العلمي – الشهادات التدريبية)، وبعد ذلك يجب على الشخص المتقدم الدخول على الموقع الرسمي لجامعة الملك سعود للتقديم على الفرص الوظيفية الخالية ثم يقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة، ثم يختار المتقدم الوظيفة المناسبة له، ثم يتم عمل فحص طبي شامل للمتقدم بعد ذلك ويدخل مقابلة شخصية، ويجب عليه اجتيازها للحصول على الوظيفة التي يتمناها بوظائف جامعة الملك سعود.