وظائف خالية بشركة بيم ماركت لجميع المؤهلات براتب 4000 جنية

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محمد سياف - ابو ظبي - يعلن بيم ماركت عن فتح باب التعيين لشغل عدد من فرص العمل الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 2700 إلى 4000 جنية، و ذلك للعمل بفروع الشركة في ” السادس من أكتوبر – الزيتون – سراي القبة – كوبري القبة – جسر السويس – الزاوية – شيراتون – العبور – الإسماعيلية – العاشر من رمضان” و نتابع الآن عرض تفاصيل وشروط الوظائف على مصر فايف.

وظائف بيم ماركت لجميع المؤهلات

مطلوب موظفين فروع، مؤهلات عليا و متوسطة و فوق متوسطة براتب 2700 جنية. مطلوب مساعدين مسئولين فروع، براتب 3100 جنية. مطلوب مسئولين فروع، جميع المؤهلات، و يشترط الخبرة، براتب 4000 جنية.

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الشروط المطلوبة

أن لا يقل المؤهل عن متوسط. الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور. أن يجيد اللغة الانجليزية. أن لا يزيد السن عن 35 سنة. التفرغ التام للعمل.

مزايا وطرق التقدم للوظائف

توفر الشركة للعاملين بها و للراغبين تأمينات طبية و اجتماعية وترقيات و رواتب مجزية و حوافز مستمرة، بالإضافة إلى التدريب المستمر للعاملين، ولمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة باستمارة التوظيف بالرابط التالي ” وظائف بيم ماركت لجميع المؤهلات“.