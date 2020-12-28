رابط وشروط تقديم وظائف وزارة الحرس الوطني 1422 عبر جدارة

وظائف وزارة الحرس الوطني 1442 حيث أعلنت الوزارة عن إتاحة ما يقارب من (86) وظيفة إدارية لكلًا من خريجي الدبلوم المتوسط أو ما يكافئها، وخريجي الجامعات طبقًا لـ احتياج الوزارة في الوظائف، وأيضًا خريجي الماجستير مع وضع الأولوية للمتقدمين الحاصلين على شهادات غير تربوية، ومن ثم التربوية.

وزارة الحرس الوطني توظيف 1442

تُعدّ وزارة الحرس الوطني من أشهر القطاعات العسكرية في المملكة السعوديّة المسؤولة عن الكثير من القطاعات والهيئات الحكومية الأخرى، ويشترط للعمل في الهيئة ما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية، أكبر من 18 عامًا وأقل من 40 عامًا.

إجراء المقابلة الشخصية التي تتطلب أن تكون لائق أخلاقيًا، واجتيازها.

الخضوع للكشف الطبي، واجتيازه.

إثبات بالشهادات في حالة وجود خبرات سابقة.

وزارة الحرس الوطني توظيف

أما عن بيانات الوظيفة فمن المتوقع أن يكون الراتب الشهري 8000 ريال سعودي في قسم الوظائف الفنية بدوام عمل كلي، والجدير بالذكر أن الحرس الوطني مُتاح لكلا الجنسين الرجال والنساء، والوظائف المُتاحة المطلوبة في وظائف الحرس الوطني 1442:

مهندس مدني، وميكانيكي، وصناعي على أن يكون خريج كُلية الهندسة نفس القسم، مُتاح العمل لكلا الجنسين.

مهندس كيميائي، ومساحة للرجال فقط على أن يكون من خريجي كُلية الهندسة نفس القسم المطلوب.

فني كهرباء تخص معدات دبلوم سنتين (رجال فقط).

مراقب معماري متخصص في إنشاءات معمارية، على أن يكون حاصل على دبلوم سنتين بعد الثانوية.

فني ميكانيكا مصاعد، يشترط سنة خبرة وخريج دبلوم سنتين بعد الثانوية.

مأمور مستودع تخصص إدارة مواد.

مشغل مبردات مركزية، وغلايات مركزية متخصص ميكانيكا تبريد وتكييف.

عامل بشرط الحصول على دبلوم، أو تدريب يزيد عن سنة.

سباك، يُفضل أن يكون خبرة 3 سنوات.

نجار، وبناء، ودهان، يُفضل أن يكون حاصل على تدريب، أو خبرة لمدة تزيد عن 3 سنوات (رجال فقط).

ولمعرفة المزيد من الشروط وللتقديم عن الوظائف المعلنة يمكن الدخول علي موقع وزارة الحرس الوطني الرسمي الإلكتروني.

بدأ بالفعل التقديم على وظائف الحرس الوطني من يوم الأحد 2020/12/20 ميلاديًا، 1442/05/12 هجريًا ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 16 من الشهر الهجري الجاري، و31 أخر أيام العام الميلادي.