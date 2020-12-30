انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف الحكومة المصرية لشهر يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وظائف الحكومة المصرية تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلن كل من الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التجارة والصناعة والنقل والمالية والقوى العاملة والهجرة عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وظائف الحكومة المصرية

تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض إعلانات وظائف الحكومية 2021 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وظائف الأزهر الشريف:

وظائف قيادية بالمستوى العالي (مدير عام).

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل مناسب لطبيعة العمل.

الخبرة في مجال العمل.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة طبقًا لأحكام القانون.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 4-12-2020 وحتى 3-1-2021.

وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة (المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل):

مدير المركز.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

اجتياز البرامج التدريبية المتاحة في مجال الإدارة العليا بالمركز أو الجهات المعنية.

المهارات والقدرة للازمة لشغل الوظيفة.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة، أو ألا تقل الخبرة عن 19 عامًا.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 3-12-2020 وحتى 2-1-2021.

وظائف وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية):

رئيس الإدارة المركزية للمبيعات.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

اجتياز البرامج التدريبية المتاحة في مجال الإدارة بالهيئة.

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والتعليمات اللازمة لشغل الوظيفة.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، أو ألا تقل الخبرة عن 18 عامًا بالنسبة للمتقدمين من خارج القطاع الحكومي.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 8-12-2020 وحتى 7-1-2021.

وظائف وزارة النقل (الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة):

مدير عام الإدارة العامة لميناء العوجة البري.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف وحل المشاكل.

اجتياز التدريب المتاح بالهيئة طبقًا للقانون رقم 81 الصادر عام 2016.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي (أ)، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 20-12-2020 وحتى 19-1-2021.

وظائف وزارة التجارة والصناعة:

مدير عام الإدارة العامة للأمن.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

اجتياز البرنامج التدريبي المطلوب لشغل الوظيفة بمستوى مدير عام.

المعرفة الكافية بعلوم الحاسب الآلي.

المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي (أ) للمتقدمين من الجهاز الإداري للدولة، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 8-12-2020 وحتى 10-1-2021.

وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (قسم المستشفيات الجامعية – جامعة أسيوط):

مدير عام الشئون المالية والإدارية بمستشفى أم القصور.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه والإبداع والإبتكار.

المعرفة الكافية بعلوم الحاسب الآلي.

المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.

المعرفة الكافية بقوانين وقواعد العمل الوظيفي.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي (أ) للمتقدمين من الجهاز الإداري للدولة، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 11-12-2020 وحتى 10-1-2021.

كما يمكن إلى جانب وظائف الحكومة المصرية 2021 الإطلاع على كافة الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف المتاحة، وكذلك الشروط الخاصة بالتقديم وتسجيل طلبات راغبي العمل بالوظائف المتاحة داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة للمصريون المتواجدين في خارج البلاد أيضًا.