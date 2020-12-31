رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية 1442 للرجال والنساء

رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية للرجال والنساء 1442 ،أعلنت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، عن الوظائف الشاغرة لديها وفتح باب التقديم للحاصلين على مؤهل البكالوريوس سواء في التخصصات الصحية أو التخصصات التقنية، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظائف وأيضاً رابط التقديم في تلك الوظائف الشاغرة، وهو ما سوف نسلط الضوء عليه من خلال التقرير التالي والمتضمن رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية 1442 والتخصصات المطلوبة لشغل تلك الوظائف.

وظائف وزارة الصحة للتخصصات الصحية للرجال والنساء 1442:-

تعلن وزارة الصحة السعودية عن بدء تلقي طلبات التوظيف من خريجي حملة مؤهل البكالوريوس في تخصصات متعددة لأخصائي غير طبيب والصيادلة، مشيرة إلى أن الوظائف المعلن عنها والشاغرة تتضمن وظائف الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية بأنه يجب على المتقدم القيام بالتحقق من الرغبات المكانية قبل القيام بالتقديم على الوظيفة على أنه يجب أن تتوفر في المتقدم لشغل هذه الوظائف الصحية الشاغرة ما يلي:-

* وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، النسبة المئوية، أو المعدل التراكمي الحاصل عليه المتقدم وتاريخ التخرج.

* المتقدمين الحاصلين على مؤهلات من الخارج، يجب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع القيام بإرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

* شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول للوظائف الصحية.

* شهادة خبرة ممن لديهم خبرة، وشهادة برنت التأمينات.

وظائف وزارة الصحة للتخصصات التقنية 1442 للرجال والنساء:-

وزارة الصحة السعودية تعلن أيضاً فتح باب التقديم على وظائف التخصصات التقنية وذلك من حاملي مؤهل البكالوريوس في التخصصات الآتية:- (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة شبكات، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات، أمن سيبراني، أمن معلومات) على أن تتوافر في المتقدم لشغل تلك الوظائف ما يلي:-

* المؤهل الدراسي موضح به التقدير العام ونسبته المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

* الحاصلون على مؤهلات خارجية يجب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم ومفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

* لمن لديه خبرات عليه تقديم مشهد من صاحب العمل، وشهادة برنت التأمينات.

رابط ومواعيد التقديم:-

* سيبدأ التقديم على وظائف وزارة الصحة للتخصصات الصحية والتقنية عبر بوابة التوظيف وذلك اعتباراً من يوم الخميس 16/5/1442 ولمدة أسبوعين حتى الأربعاء 29/5/1442.